شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن طرح ميزة تشفير مكالمات ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فيس بوك فى طرح التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) لمكالمات الصوت والفيديو على ماسنجر، حيث تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل مارك زوكربيرج على فيس بوك، كما أعلن أن الشركة تقدم تشفيرًا شاملاً للمحادثات الجماعية ومكالمات الصوت والفيديو الجماعية أيضًا.

وكانت ميزة الأمان متاحة بالفعل على منصة رسائل واتس آب المملوكة لشركة فيس بوك، حيث قال زوكربيرج "يتم الآن طرح المكالمات الصوتية والمرئية المشفرة من طرف إلى طرف على ماسنجر، ونحن نقدم ميزة التشفير التام بين الأطراف للمحادثات الجماعية ومكالمات الصوت والفيديو الجماعية أيضًا. أنا فخور بأننا نستمر فى توسيع نطاق التشفير عبر المزيد من الخدمات".

ما هو التشفير التام بين الأطراف التشفير من طرف إلى طرف أو E2EE هو ميزة خصوصية تضمن أنك وحدك والشخص الذى تتواصل معه يمكنه قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إليه، ولا أحد بينهما، ولا حتى الشركة، وبعبارات بسيطة، يتم تأمين بياناتك بقفل، ويكون لدى المستلم فقط ولديك المفتاح الخاص المطلوب لفتحها وقراءتها.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة أيضًا أن النسخ الاحتياطية للدردشة لمستخدمى واتس آب على منصات Android و iOS أصبحت الآن مشفرة من طرف إلى طرف، ويمكن للمستخدمين الآن تأمين النسخة الاحتياطية للمحادثات الخاصة بهم إما بكلمة مرور من اختيارهم أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا يعرفونه فقط.

وأضافت الشركة بالفعل تشفيرًا شاملاً للمحادثات النصية بين شخصين فى عام 2016، وقد تم الإعلان عن خطة إضافة E2EE للمكالمات الصوتية والمرئية على ماسنجر من قبل شركة التكنولوجيا العملاقة فى أغسطس من هذا العام.