شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح الآن خيارات بحث جديدة لتطبيق Arts & Culture والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل ميزة مثيرة للاهتمام كجزء من تطبيق Arts & Culture الخاص بها الذي يمكنه البحث عن الشبيه بالحيوان الأليف، حيث تُعرف هذه الميزة باسم Pet Portraits، وهى طريقة للعثور على أزواج فنية من الكلاب أو القطط أو الأسماك أو الطيور أو الزواحف أو الخيول أو الأرانب من بين عشرات الآلاف من الأعمال من المؤسسات الشريكة لجوجل في جميع أنحاء العالم.

وقدمت الشركة ميزة مماثلة فى عام 2018 حيث بحثت عن الأشخاص المتشابهين فى الأعمال الفنية من خلال مطابقة أكثر من 120 مليون صورة شخصية، وتمنح Pet Portraits المستخدمين خيار مشاركة لقطة لحيوانهم الأليف أو تحديد بعض الصور وتحويلها إلى صور GIF والبحث عن المظهر المتشابه في الأعمال الفنية.

ويتم الآن طرح الميزة في تطبيق جوجل Arts & Culture على كل من Android و iOS، ولاستخدام هذه الميزة ، يحتاج المستخدمون أولاً إلى تنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية والنقر على زر كاميرا قوس قزح أسفل تطبيق جوجل Arts & Culture.

وأيضًا ، يمنح التطبيق المستخدمين خيار تحميل الصور التي تم النقر عليها مسبقًا من المعرض مما يسهل الأمور إذا لم يكن الحيوان الأليف مناسبًا للكاميرا.