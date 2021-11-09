شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دول الاتحاد الأوروبى توافق على جعل مفوضية الاتحاد جهة تنفيذ قواعد التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون إن ممثلين من دول الاتحاد الأوروبى اتفقوا على أن المفوضية الأوروبية ستكون الجهة المنفذة الوحيدة لقواعد التكنولوجيا الجديدة، مع دور محدود لهيئات مراقبة مكافحة الاحتكار الوطنية بدلاً من السلطات الأوسع المطلوبة لها.

وسيصدق وزراء الاتحاد الأوروبي رسميًا على الاتفاقية في 25 نوفمبر كجزء من الموقف المشترك للكتلة قبل المفاوضات مع المشرعين في الاتحاد الأوروبي والمفوضية حول مسودة القواعد المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA) قبل أن تصبح قانونًا.

ويهدف DMA ، الذي اقترحته رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي Margrethe Vestager العام الماضي ، إلى الحد من صلاحيات وحدة Alphabet في Google وFacebook و Apple و Amazon من خلال قائمة بالأمور التي يجب تجنبها.

ودعت هيئات مراقبة مكافحة الاحتكار الألمانية والفرنسية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي الـ 25 الأخرى في رسالة مشتركة في يونيو إلى دور أكبر في إنفاذ قانون الشؤون الدستورية (DMA) واستشهدت بخبراتها في القضايا الرقمية.

وقالت وثيقة الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها مجموعة عمل تابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها رويترز "المفوضية هي السلطة الوحيدة المخولة إنفاذ هذه اللائحة"، وجاء في الوثيقة: "من أجل دعم المفوضية ، يجوز للدول الأعضاء تمكين السلطات المختصة في إنفاذ قواعد المنافسة لإجراء إجراءات التحقيق في الانتهاكات المحتملة لالتزامات حراس البوابة".

وقالت إن السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي ستكون لها السلطة التقديرية الكاملة لتقرير ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا أم لا.