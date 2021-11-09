شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطالب المستخدمين بضرورة تحديث متصفح "كروم" الآن.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت جوجل مستخدمي Chrome الذين لا يزالون يستخدمون إصدارات أقدم من متصفح الويب، فإذا كنت لا تزال تستخدم الإصدار M48 من متصفح Chrome أو إصدار أقدم، فلن تتمكن من استخدام مزامنة Chrome بمجرد طرح الشركة للإصدار الثابت من M96.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، تخزن ميزة مزامنة Chrome في المتصفح كلمات المرور والإشارات المرجعية وسجل البحث وعلامات التبويب المفتوحة والإعدادات المفضلة على خادم الشركة، وتساعدك هذه الميزة في الوصول إلى جميع المعلومات المخزنة عبر الأجهزة المختلفة باستخدام نفس حساب جوجل. يساعدك أيضًا على تسجيل الدخول تلقائيًا إلى Gmail و YouTube وخدمات جوجل الأخرى.

كيفية تحديث متصفح Chrome على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

- افتح متصفح Chrome على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

- انقر فوق تحديث جوجل Chrome.

جدير بالذكر أن الرمز سيتحول إلى اللون الأخضر إذا تم إصدار التحديث قبل أقل من يومين، سيكون الرمز باللون البرتقالي إذا تم إصدار تحديث قبل حوالي 4 أيام وسيتحول لون الرمز إلى اللون الأحمر إذا تم إصدار تحديث قبل أسبوع على الأقل.