شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 25 ألف طن من معدات الوقاية ونفايات البلاستيك المرتبطة بكورونا دخلت المحيطات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدر العلماء، أن 8.4 مليون طن من النفايات البلاستيكية المرتبطة بالوباء قد أنتجت من 193 دولة، منذ بداية الوباء حتى أغسطس 2021.
وقاد الدراسة الجديدة فريق من الباحثين في كلية علوم الغلاف الجوي بجامعة نانجينغ ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، الذين استخدموا البيانات من بداية الوباء في عام 2020 حتى أغسطس 2021، ويقولون في ورقتهم: "تسبب النفايات البلاستيكية ضررًا للحياة البحرية وأصبحت مصدر قلق بيئي عالمي رئيسي".
أدت جائحة Covid-19 الأخيرة إلى زيادة الطلب على البلاستيك أحادي الاستخدام، مما زاد الضغط على هذه المشكلة الخارجة عن السيطرة بالفعل.
ويُظهر هذا العمل أنه تم إنتاج أكثر من ثمانية ملايين طن من النفايات البلاستيكية المرتبطة بالوباء على مستوى العالم، مع دخول أكثر من 25000 طن إلى المحيط العالمي، وهذا يطرح مشكلة طويلة الأمد لبيئة المحيط ويتراكم بشكل أساسي على الشواطئ والرواسب الساحلية.