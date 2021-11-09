شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Replay لتسجيل المحادثات الجديدة بكلوب هاوس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة كلوب هاوس عن ميزة جديدة تعرف بـ Replay، وذلك لتطبيقها على منصتي أندرويد و iOS ، والتى تتيح للمستخدمين اختيار تسجيل الدردشة الصوتية ثم حفظها في غرفة أو حساب.

ويمكن تنزيلها ومشاركتها خارجيًا أيضًا، وذلك في حالة رغبة شخص ما في استخدامها كبودكاست أو كتسجيل صوتي لتيك توك، فيما كانت إحدى السمات المميزة للمنصة هي أن جميع الدردشات الصوتية التي حدثت عبرها كانت مباشرة، وبمجرد انتهاء المحادثة، تصبح ذكرى.

وساعد ذلك في بناء جو من التفرد حول غرف الدردشة الصوتية في كلوب هاوس، لا سيما في الأيام السابقة حيث كان بإمكان المؤثرين والمشاهير الوصول إلى التطبيق فقط، كما تدعم ميزة Replay أيضًا الروابط المثبتة، وهي ميزة حديثة تتيح لمشرفي الدردشة الارتباط بمواقع مختلفة أثناء المحادثة، وتبقى هذه الروابط تفاعلية لأولئك الذين يستمعون إلى التسجيل لاحقًا أيضًا.

كما يمكن للمستمعين إلى محادثة مسجلة التخطي إلى المتحدث التالي أو إيقافه مؤقتًا أو عمل مقطع مدته 30 ثانية، ويمكنهم أيضًا الاستماع إليها بسرعة 1.5 أو 2، ويمكن لصناع المحتوى معرفة من يستمع إلى الإعادة، ويسمح ذلك لهم بالتواصل مع المستخدمين الآخرين الذين لم يستمعوا إلى التجربة في الوقت الفعلي.