شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء SpaceX Crew-2 ينطلقوا في رحلة عودة آمنة إلى ديارهم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط رواد الفضاء فى طاقم SpaceX-2 فى خليج المكسيك فى نهاية رحلة استغرقت ثمانى ساعات من محطة الفضاء الدولية (ISS)، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

ونفذت المركبة الفضائية Crew Dragon Endeavour هبوطًا مائيًا بمساعدة المظلة في الوقت المتوقع أمس الاثنين 8 نوفمبر.

وغادر رواد الفضاء Crew-2 - شين كيمبرو من ناسا وميغان ماك آرثر، وتوماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية ، وأكييهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية - محطة الفضاء الدولية أمس الاثنين بعد قضاء 199 يومًا في الفضاء، وتناثرت لاحقًا فى خليج المكسيك بالقرب من بينساكولا ، فلوريدا.

وقامت SpaceX و NASA ببث رحلة العودة بشكل مباشر كما أسقطتا منشورات منتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي لإبقاء الأشخاص المهتمين على اطلاع دائم بالأحداث.

وقال التقرير، إن رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي، لا يزال في محطة الفضاء الدولية، وقام بوداع رواد الفضاء Crew-2 وهم يبدؤون رحلتهم إلى الوطن .

وقامت سفينة crew Dragon بارسال سلسلة من حرائق المغادرة في أول رحلة طيران لها على الإطلاق في محطة الفضاء الدولية استعدادًا للمراحل الأخيرة من رحلة العودة.

من الجدير بالذكر، أنه قبل وقت قصير من مغادرة رواد الفضاء المحطة الفضائية، نشر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه تغريدة للاحتفال بـ 200 يوم في الفضاء.