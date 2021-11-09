شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق فى"سبيس إكس" يكشف كيفية تعامل إيلون ماسك بأوقات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح موظف سابق فى شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن الوجه الآخر لـ"ماسك"، مشيرا إلى أن الجمهور لديه تصور مختلف بشأنه، وقال هانز كوينجسمان، الذى عمل في "سبيس إكس" لمدة 19 عاما في تصريحات صحفية، إن الموظفين يرون إيلون ماسك، بصورة مختلفة أثناء العمل.

وأضاف الموظف السابق فى شركة "سبيس إكس"، "أعتقد أن الجمهور العام لديه تصور مختلف، إنه يمزح في الاجتماعات أيضًا، لكن من الواضح أن هذه مجرد نكات، وأعتقد أنه يختلط على الجمهور معرفة إن كان يمزح فعلا أم لا"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



إيلون ماسك

وأضاف "في كثير من الحالات، أشعر أن الناس لا يفهمون إيلون ماسك"، وعن شخصية ماسك فى العمل، قال هانز :"إيلون ماسك يتوقع الكثير من الجهود من جانب موظفيه، ويقدم "منظورا فريدا" في المواقف التي تنطوي على الفيزياء".

وأوضح أن إيلون كان يعرف القليل عن الصواريخ قبل إنشاء شركة "سبيس إكس"، لكنه سرعان ما تعلم الكثير مع مرور الوقت، وعن نظرة الناس لإيلون ماسك بصفته ملياردير، أكد هانز كوينجيسمان أن "الناس ينسون أنه إذا كان لديك أسهم في البورصة فقط، فذلك ليس مالا من منظور نقدى".