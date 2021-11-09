شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد .. مارك زوكربيرج يقضى نزهة على الشاطئ مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج لأول مرة منذ إعادة تسمية الشركة الأم لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي باسم Meta، حيث ظهر فى صورة وهو يقوم بنزهة على الشاطئ والاستمتاع بأشعة الشمس والتزلج على الأمواج مع زوجته بريسيلا تشان.

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صورا لزوكربيرج وهو يركب جت سكي مع زوجته، مستمتعًا بلوح التزلج المائي الخاص به والذهاب في نزهة ساحرة عبر الشواطئ الرملية.



تقرير ديلى ميل

وأعلن موقع فيس بوك في 28 أكتوبر تغيير علامتها التجارية للشركة الأم تحت اسم Meta والاسم الجديد سرعان ما أصبح موضوع للحديث عبر السوشيال ميديا.

يذكر أنه وفى وقت سابق، أعلن مؤسس شركة فيس بوك (ميتا حاليا)، عن ابتكار جديد من شأنه تعزيز تجربة العالم الافتراضى التى أعلن عنها مؤخرا تحت اسم "ميتافيرس"، وقال زوكربيرج، إن فريق أبحاث الذكاء الاصطناعى فى شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس.



مؤسس فيس بوك



ماروك وزوجته



مارك يستمتع بنزهه على الشاطئ



مارك وزوجته على الشاطئ

وأوضح زوكربيرج إن فريقه البحثى صمم مستشعر لمس عالى الدقة، بالتعاون مع جامعة كارنيغى ميلون، لإنشاء ما يمكن وصفه بالجلد الروبوتى الرقيق، مرجعا أهمية هذا الابتكار الجديد إلى أنه يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء فى العالم الافتراضى تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية فى العالم الافتراضى "ميتافيرس".

كان مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج، أعلن تغيير اسم فيس بوك (الشركة الأم) إلى "ميتا - Meta" مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هى.