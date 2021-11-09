شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حفريتين لنوع جديد من الديناصورات الآكلة للنباتات شرق جرينلاند "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء نوع جديد من الديناصورات يبلغ طوله نحو 4 أمتار، وارتفاعه 1.5 متر، ويصل وزنه إلى طن، كان سلفًا لديناصورات الديبلودوكس، وأعلن العلماء اكتشاف حفريتين لجمجمة شبه مكتملة للديناصور الآكل للنباتات في "جيمسون لاند"، شرق جرينلاند، ويحمل هذا النوع الجديد من الديناصورات الاسم العلمي Issi saaneq، والذي يعني في لغة الإنويت المحلية "العظم البارد"، وفقا لموقع RT.

وعاش الديناصور المكتشف حديثا، خلال أواخر العصر الترياسي منذ نحو 214 مليون سنة، عندما كان شرق جرينلاند متصلا بأوروبا.



الجمجمتان

وكشف موقع RT، أن ديناصور "العظم البارد" ينتمى بالأساس إلى مجموعة من الديناصورات طويلة العنق تسمى أشباه سحليات الأرجل أو شبيهات عظائيات الأرجل (sauropodomorphs)، والتي تشمل الصربوديات، وتطورت بعض أكبر الحيوانات الأرضية على الإطلاق من هذه المجموعة، بما في ذلك الديبلودوكس.



دراسة الجمجمتان

واستعاد علماء الحفريات من جامعة هارفارد البقايا، والتي تحتوي على جمجمتين مكتملتين تقريبا، في بعثات استكشافية إلى جرينلاند خلال أوائل التسعينيات، لكن العلماء لم يتمكنوا من دراسة البقايا بشكل صحيح وتصنيفها كنوع جديد، إلا الآن.

والجمجمتان كانتا في يوم من الأيام ملكا لديناصور يافع، وآخر أكبر سنا، والاختلافات بين الاثنين طفيفة وتتعلق فقط بالحجم، ما يدل على أنهم من نفس النوع.