يواجه البعض أحياناً مشكلة وهي رسالة you need to format the disk البارتشن لا يفتح ويطلب فورمات التي تظهر فجأة عندما تحاول فتح بارتشن ما علي الكمبيوتر وبالتأكيد فإن هذه مشكلة كبيره جدا جدا للعديد من الناس بسبب أهمية الملفات الموجودة علي البارتشن الذي يطلب عمل فورمات لذلك لاتقلق فعرفني دوت كوم لديه الحل دائماً.

البارتشن لا يفتح ويطلب فورمات

رسالة You need to format the disk قد تواجهك عندما تحاول القيام بفتح أي بارتشن وليس بارتشن محدد حتي كروت الميموري معرضة لذلك وأيضاً الفلاشات كذلك وهذه الرسالة تعني أن البارتشن به مشكلة ولايمكن فتحه بدون القيام بعمل فورمات للبارتشن ليتم حل المشكلة ولكن في المقابل انت تحتاج الملفات الموجودة عليه هناك العديد من الأسباب لظهور هذه الرسالة.

أسباب ظهور رسالة You need to format the disk

البارتشن ممتليء بالملفات وقد ظهرت رسالة تحذيرية من قبل لك بهذا وقمت بتجاهلها او ربما لم تكن تفهمها. وجود الفيروسات ايضا في البارتشن ربما قد تتسبب في ظهور هذه الرسالة. قطاع تالف Bad Sector أو مشكلة ما فى الهارد ديسك وبالأخص فى البارتشن الذي حاولت الدخوله عليه وطلب عمل فورمات له من خلال ظهور رسالة You need to format the disk البارتشن لا يفتح ويطلب فورمات.

حل مشكلة رسالة “You need to format the disk” البارتشن لا يفتح ويطلب فورمات

لنقوم بحل مشكلة هذه الرسالة دون أن نحتاج الي عمل فورمات للبارتشن وبدون استخدام اى برنامج اتبع الخطوات التالية

اضغط على الاختصار في لوحة المفاتيح Win + R أو من خلال خلال قائمة Start افتح البحث او مربع Run

اكتب الامر التالى CMD

اضغط علي Ok

ستظهر لك شاشة سوداء “نافذة الدوس السوداء” موجه الأوامر Command Prompt ثم نكتب فيها الامر التالى ( chkdsk E: /r)

ملاحظة حرف الـ E هو اسم البارتشن يمكنك تغييره ووضع اسم البارتشن الذي تريده

اضغط Enter وسيقوم بالقيام بفحص البارتشن لحل جميع المشاكل الموجوده فيه بدون أي فورمات

كل ماعليك هو الانتظار حتى تنتهي عملية الفحص بالكامل ، ربما يستغرق ذلك وقت طويل علي حسب المشاكل بالبارتشن، وحجم وعدد الملفات به ومساحة البارتشن.

