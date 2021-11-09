مع نهضة العملات الرقمية.. مباحثات في بريطانيا لإصدار عملة خاصة بها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة المالية البريطانية أنها ستطلق العام المقبل مباحثات مع بنك إنجلترا حول إصدار عملة رقمية.

وأشار بنك إنكلتر إلى أن “لم يتخذ أي قرار بعد لاستحداث عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي في المملكة المتحدة”.

وأضاف: “أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية، هو النصف الثاني من العقد الجاري”.

يشار إلى أن أسعار عملتي بتكوين وإيثر الرقميتين ارتفعتا، اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد، مع ارتفاع عام للعملات المشفرة كجزء من محاولة المستثمرين التحوط ضد التضخم المرتفع حاليا بحسب بعض المحللين.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى ارتفاع سعر البتكوين وهي أكبر عملة رقمية في العالم إلى أكثر من 66 ألف دولار للوحدة الواحدة، في حين ارتفع سعر إيثر إلى حوالي 4840 دولار للوحدة. ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة التي يتابعها موقع كوين جيكو إلى حوالي 3.1 تريليون دولار.

كما ارتفع سعر بتكوين منذ بداية العام الحالي بنسبة 130% في حين ارتفع سعر إيثر بنسبة 550% تقريبا، رغم أنه بالنسبة للمنتقدين، فإن تذبذب قيمة العملات الرقمية يقوض المزاعم بأنها مخزن للقيمة.

من ناحيته قال كريس واتسن رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون فاينانشال في مذكرة للعملاء إن التحوط ضد التضخم المرتفع يزيد الطلب على العملات الرقمية، مضيفا أن العملة الرقمية هي المكان الذي توجد فيه الأموال السريعة. كما ساهمت أسعار العائد المنخفضة على السندات في زيادة جاذبية العملات الرقمية كوعاء استثماري.