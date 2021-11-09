عودة 4 رواد بعد 6 أشهر من التجارب في الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

عاد أريعة رواد فضاء بعد انتهاء مهمة علمية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا”، استمرت 6 أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية.

وهبط أربعة رواد فضاء كانوا داخل كبسولة “كرو دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” بأمان في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا، حيث شملت رحلة العودة إلى الأرض والتي استمرت يومًا كاملًا.

فقد هبطت الكبسولة وهي من نوع “دراغون” وتحمل اسم “إنديفور” بواسطة مظلة في البحر كما كان مخططًا بعد الساعة 10:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الإثنين (03.30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، عقب رحلة عودة عبر الغلاف الجوي للأرض بثتها “ناسا” على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.

أهلًا بـ”إنديفور” على كوكب الأرض

أما بعد الهبوط، فتم إخراج رواد الفضاء الواحد تلو الآخر، وآخرهم كان رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه، ووضعوا جميعهم على حمالات من باب الحيطة.

وإلى جانب بيسكيه، كان هناك 3 رواد فضاء آخرون هم الياباني أكيهيكو هوشيدي والأميركيان شاين كيمبرو وميغن ماك آرثر.

والتقط التصوير الحراري على الهواء مباشرة لمحة من اندفاع الكبسولة مثل نيزك عبر سماء الليل فوق خليج المكسيك قبل دقائق من هبوطها.

وسُمع التصفيق من داخل مركز التحكم في الطيران حيث فُتحت المظلات الأربع الرئيسية فوق الكبسولة أثناء اندفاعها نحو سطح مياه الخليج مما أدى لإبطاء سرعتها إلى حوالي 24 كيلومترًا قبل أن تلامس المياه الهادئة برفق.

وسُمع صوت من مركز التحكم في رحلات “سبيس إكس” في ضواحي لوس أنجلوس يخبر الطاقم بعد التأكد من سلامة الهبوط “نيابة عن شركة سبيس إكس، نرحب بإنديفور على كوكب الأرض”.

ورد أحد رواد الفضاء عبر دائرة الاتصال بالقول: “إنه لمن دواعي سروري أن أعود”.

وبدأت المركبة الفضائية، التي تعمل بشكل مستقل، رحلة العودة التي استغرقت 9 ساعات في وقت سابق من يوم الإثنين بتحليق دام 90 دقيقة حول المحطة الفضائية حيث التقط الطاقم سلسلة من صور المسح للمركز المداري أثناء الدوران حول كوكب الأرض على ارتفاع نحو 400 كيلومتر.

وشرعت كبسولة “كرو دراغون” بعد ذلك في سلسلة من المناورات على مدار اليوم لتقترب من الأرض قبل أن تهبط أخيرًا خلال الليل.