نتفليكس تطلق ميزة مشابهة لـ”تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت خدمة البث الأمريكية “نتفليكس”، عن إطلاق خدمة مشابهة لـ “تيك توك”: مقاطع فيديو قصيرة تستهدف الأطفال.

وذكر المنشور الذي نقلته “بلومبرغ” عن الشركة: “”نتفليكس” تطرح ميزة تشبه “تيك توك” تستهدف الأطفال في محاولة لجذب المشاهدين الصغار إلى منصتها”.

ستعرض ميزة “Kids Clips” الجديدة مقاطع فيديو قصيرة، حيث سيتمكن الأطفال من مشاهدة 10-20 مقطعًا فقط في المرة الواحدة.

سيتم إطلاق الخدمة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية اللاتينية وكندا وأستراليا وأيرلندا.

تأسست “نتفليكس” في عام 1997 ويقع مقرها الرئيسي في لوس غاتوس، كاليفورنيا. منذ عام 2013 بدأت بإنتاج أفلامها الخاصة، والمسلسلات والبرامج التلفزيونية.