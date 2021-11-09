شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق بيانات 7 ملايين عميل فى منصة أمريكية لتداول العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق الاستثمار الأمريكى "روبن هود" تعرضه لاختراق أمنى يوم 3 نوفمبر الجارى، وكشف بيانات ما يصل إلى 7 ملايين مستخدم، وهى ثلث قاعدة مستخدميه‏، وقالت الشركة فى بيان رسمى، إن القراصنة استولوا على عناوين البريد الإلكترونى لـ5 ملايين شخص، والأسماء الكاملة لمجموعة مختلفة من نحو مليونى عميل، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتمكن مخترقو التطبيق أيضا من سرقة معلومات شخصية إضافية لــ310 مستخدمين، والتى تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والرمز البريدى، بينما كان 10 منهم قد تعرضت حساباتهم للكشف عن تفاصيلها بشكل أكثر.

وأكدت الشركة أنه لم يتم الكشف فى واقعة الاختراق عن أى أرقام للضمان الاجتماعى أو أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام بطاقات الخصم، وأعلنت أنه بعدما تمكنت من وقف الاختراق، وطالب "الهاكرز" بدفع مبلغ ابتزاز، وأنها أبلغت السلطات، وأنها تحقق في الحادث.



تقرير الشركة

وشركة "روبن هود" هى منصة تداول عبر الإنترنت، تسمح لعملائها بإجراء عمليات تداول فى الأسهم والعملات المشفرة دون عمولة، وقام أكثر من 22 مليون مستخدم بتمويل حسابات فى تطبيق "روبن هود"، بينما استخدم ما يقرب من 19 مليون حساباتهم بنشاط خلال شهر سبتمبر الماضى.

وفى واقعة أخرى تعرضت منصة بروتوكول التمويل اللامركزى Crypto bZx للاختراق للمرة الثانية خلال أيام بعدما نجح أحد المخترقين فى سرقة الملايين من عملات مشفرة مختلفة بعد أن وقع أحد مطوريها فى عملية تصيد احتيالى، ونشرت الشركة عبر حسابها على تويتر تغريدة توضح أن ما يقرب من 25% من الخسائر، هى خسائر شخصية من محفظة الفريق الذي تم اختراقه.

كما نشرت تفاصيل حسابات المخترقين، والتي ضمت أغلبها عملة إيثريوم بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار، وأشارت إلى أن الخرق أثر على المقرضين الذين لديهم أموال على منصتى Polygon وBinance Smart Chain، وذلك وفقا لما نقلته "سبوتنيك" الروسية.