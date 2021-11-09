شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تكشف: 450 ألف دولار عدد مقاعد تم بيعها لرحلات السياحة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Virgin Galactic أن 100 شخص قد سلموا حتى الآن أكثر من 450 ألف دولار لرحلة على متن طائرتها الفضائية التي تعمل بالصواريخ، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

يرتفع إجمالي عدد الحجوزات لخدمة السياحة الفضائية القادمة إلى 70000 ، بينما دفع 600 الآخرون 250 ألف دولار قبل رفع سعر المقعد إلى 450 ألف دولار في الصيف.

وكشفت Virgin Galactic عن تفاصيل مبيعات التذاكر في أحدث تقرير للأرباح صدر أمس الاثنين 9 نوفمبر. وتهدف الشركة إلى إطلاق خدمة السياحة الفضائية في نهاية عام 2022 والتي سترسل الركاب على بعد حوالي 55 ميلًا فوق الأرض لبضع لحظات من انعدام الوزن، بالإضافة إلى مناظر رائعة للأرض ، قبل العودة إلى الأرض.

وكانت تأمل في إطلاق الخدمة في منتصف عام 2022 ، لكنها قالت الشهر الماضي إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتفقد طائرتها الفضائية دون المدارية VSS Unity ، وكذلك VMS Eve ، التي تطير الوحدة في المرحلة الأولى من رحلتها ، لتأكيد هيكل المركبات.

وأظهر مؤسس Virgin Galactic ريتشارد برانسون مؤخرًا تجربة السياحة الفضائية للشركة عندما طار على متن VSS Unity ، وأقلع وهبط في Spaceport America في نيو مكسيكو. وأضاف "اننا ندخل فترتنا تعزيز الأسطول مع خارطة طريق واضحة لزيادة المتانة والموثوقية، والقدرة على التنبؤ من سياراتنا في إطار التحضير للخدمة التجارية في العام المقبل" مايكل Colglazier، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن غالاكتيك، وقالت في تقرير أرباح الشركة .

وأضاف كولجلازييه: "إن الطلب على السفر إلى الفضاء قوي ، ونحن نبيع المقاعد قبل الوتيرة التي خططنا لها. وهذا يوضح السوق المذهل لمنتجاتنا وتقديرنا لقيمة التجربة الفريدة التي نقدمها ".

وتتنافس Virgin Galactic مع Blue Origin - الشركة التي أسسها رئيس أمازون جيف بيزوس - في قطاع السياحة الفضائية.

وأرسلت أول رحلة مأهولة لشركة Blue Origin بيزوس وثلاثة آخرين إلى حافة الفضاء على متن صاروخ New Shepard شبه المداري في 20 يوليو، بعد تسعة أيام من رحلة Branson مع Virgin Galactic وفى أكتوبر، أجرت Blue Origin رحلتها الثانية بطاقم، حيث فجرت أسطورة Star Trek William Shatner وثلاثة آخرين إلى السماء في رحلة مدتها 10 دقائق من العمر، ولم تكشف Blue Origin حتى الآن عن موعد إطلاق خدمة السياحة الفضائية التجارية رسميًا، كما أنها لم تقل كم ستكلف تذكرة على متن كبسولتها