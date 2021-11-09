شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحظة وصول 4 رواد فضاء إلى الأرض بسلام بعد مغادرتهم المحطة الدولية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر4 رواد فضاء، محطة الفضاء الدولية (ISS)، وتمكنوا من الهبوط بسلام إلى الأرض على متن مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon.

ونشر الحساب الرسمى لـ"مركز جونسون التابع لناسا"، عبر تويتر، صور من وصول رواد الفضاء بسلام، وعلق :" كيف تشعر أن تكون عائدا إلى الوطن، CREW 2مبروك نجاح بعثة محطة الفضاء الدولية، سنراكم مرة أخرى في هيوستن قريبا".



أحد رواد الفضاء



رواد الفضاء



صول رواد الفضاء



هبوط رواد الفضاء

ومن جهتها، قالت ناسا عبر تويتر :"عاد أربعة رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية على متن SpaceX Crew Dragon، بعد إكمال مهمة لمدة 199 يومًا في المدار، وهى أطول رحلة فضائية بواسطة مركبة فضائية مأهولة بالولايات المتحدة".

ووفقا لتقرير digital trend التقنى قال إن أعضاء الطاقم الأربعة هم رواد فضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر ورائد فضاء جاكسا (وكالة استكشاف الفضاء اليابانية) أكي هوشيد ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت، الذين أمضوا 199 يومًا في الفضاء لهذه المهمة، وكانوا يعيشون في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل من هذا العام كجزء من مهمة Crew-2، والتى سميت بهذا الاسم لأنها المهمة التشغيلية الثانية لكبسولة رواد الفضاء الخاصة بـ SpaceX ، Crew Dragon سيعودون إلى المنزل في Crew Dragon المسمى Endeavour ، والتى تحتوى على أفراد الطاقم الأربعة بالإضافة إلى 530 رطلاً من الأجهزة والبحث العلمى، وبعد رحلة أخيرة حول المحطة سيتجه إنديفور نحو الأرض للهبوط إما فى المحيط الأطلسى أو خليج المكسيك قبالة ساحل فلوريدا، وسيتم بث عملية فور الإرساء والرحلة إلى البداية مباشرة على تلفزيون ناسا .