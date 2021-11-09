شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Apple ثالث أشهر علامة تجارية لأجهزة الكمبيوتر المحمول بأمريكا بعد HP ، Dell والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحولها إلى سلسلة معالجات M1 الخاصة بها ، تقترب Apple من الحصة السوقية لمنافسيها الأكبر من أجهزة الكمبيوتر في مساحة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وفقًا لأحدث البيانات البحثية.

ويتصدر كل من MacBook Air و MacBook Pro من Apple الآن 24٪ من سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة المنزلية ، مما يضعه في مرتبة متأخرة قليلاً عن Dell بنسبة 27٪ ويتقدم بنحو 10 نقاط على Acer و Lenovo.

وعلى الرغم من أن شركة آبل تلحق بركب شركة Dell ، إلا أن كلاهما لا يزال يتخلف عن شركة HP التي تتصدر القائمة بنسبة 35٪. وهذا يعني أن شركة آبل تتخلف 11 نقطة عن رائدة أجهزة الكمبيوتر المحمول في الولايات المتحدة ، ووفقًا لشركة الأبحاث Finbold التى استشهدت ببيانات استقصائية من Statista تستند هذه البيانات إلى ملكية الأسرة، وليس على تقارير المبيعات الفصلية الأخيرة.

ويعتبر تصنيف Apple في المرتبة الثالثة قفزة كبيرة عما كان عليه قبل عامين. وفقًا لـ Aithority Technology Insights، وشهد قسم أجهزة الكمبيوتر المحمولة في Apple نموًا بنسبة 23٪ على أساس سنوي في عام 2020 بالمقارنة مع أرقام المبيعات لعام 2019.

ووفقًا لبيانات عام 2016 من TrendForce ، احتلت شركة Apple المرتبة الرابعة بنسبة 10.3٪ فقط من حصة سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، وضعها خلف HP و Lenovo و Dell و Asus.

ويمكن أن يُعزى بعض نمو شركة Apple في مساحة أجهزة الكمبيوتر الشخصى إلى جائحة فيروس كورونا ، حيث ارتفع الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث اضطر الناس إلى العمل والدراسة من المنزل وسط الإغلاق.

وبعد سنوات من الركود، أدى الوباء إلى نهضة جديدة في مساحة أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول حيث احتاج المستخدمون إلى أداة أكثر قوة للعمل من المنزل.

واستفادت شعبية تشكيلة Apple MacBook أيضًا من انتقال الشركة مؤخرًا بعيدًا عن رقائق Intel إلى السيليكون الداخلي القائم على ARM، ولقد أتى استثمار Apple في إطلاق سلسلة معالجات M1 الخاصة بها ثماره ، حيث أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشركة قوية وفعالة.

وتم نشر بيانات Statista فى 22 أكتوبر مما يعنى أنه تم تضمين أرقام مبيعات MacBook Air و MacBook Pro 13 بوصة الذي يعمل بنظام M1 - تم إطلاق كلا المنتجين في عام 2020 .

ولكن تم إطلاق MacBook Pro القوي 14 بوصة و MacBook Pro 16 بوصةلم يتم تضمين المبيعات على الأرجح. بدأ شحن كلا الجهازين المحمولين مؤخرًا ، وهما مدعومان بشرائح M1 Pro و M1 Max الأكثر قوة، إذا استمر زخم Apple مع هذه الطرز الجديدة ، فمن المحتمل أن تتفوق على Dell لتصبح الثانية في حصة سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ويرجع سبب تقدم HP الصحي في الفضاء إلى تصميم الشركة وأدائها وسعرها، وفقًا لـ Finbold. على عكس Apple ، وتبيع الشركة أيضًا مجموعة أكبر من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تلبي احتياجات قطاعات السوق المختلفة مثل الألعاب والتعليم والمهنيين المبدعين، وتعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Apple ، بشكل عام أكثر تكلفة، وأرخص كمبيوتر محمول للشركة، MacBook Air ، يبدأ من 999 دولارًا.