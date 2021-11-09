شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل إطلاق HP قريبًا جهاز كمبيوتر محمول مع RTX 3080 Ti والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنادًا إلى اختبار Geekbench الأخير، يبدو أن HP قد تطلق جهاز كمبيوتر محمول مجهزًا بالكامل بأحدث المكونات.

ووفقا لتقرير digital trend التقنى لا يأتي الكمبيوتر المحمول مع أحدث معالج Intel Alder Lake-P فحسب ، بل يأتي أيضًا ببطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.

وإذا ثبتت صحة الشائعات، فسيتم إصدار الكمبيوتر المحمول بقطعتين من الأجهزة التي لم يتم الحصول عليها بعد فى السوق الاستهلاكية، نظرًا لأن كلاً من وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية غير متوفرتين في أشكال الكمبيوتر المحمول الخاصة بهما حتى الآن.

ووحدة المعالجة المركزية المستخدمة في هذا المعيار هي Intel Core i7-12700H ، وهي وحدة معالجة مركزية للكمبيوتر المحمول Alder Lake، كما ذكرت Wccftech الشهر الماضي، ويجب أن تحتوي وحدة المعالجة المركزية هذه على 14 مركزًا ، ستة منها Golden Cove وثمانية منها Gracemont.

ويعمل على تردد أساسى 2.45 جيجاهرتز ويمكن تعزيزه حتى 4.2 جيجاهرتز، ويتم دمج هذا مع ذاكرة تخزين مؤقت سعة 24 ميجابايت L3 و TDP محافظ إلى حد ما من 35 إلى 45 واط.

وأشار التقرير، إلى أن بطاقة الرسومات هى نسخة التنقل التي لم يتم طرحها بعد من RTX 3080 Ti ، وقد تأتى فى نموذج قياسي ونموذج Max-Q، وقد يعتمد على شريحة Ampere GA103 الجديدة ويجب أن تحتوي على 58 وحدة حسابية ، إضافة إلى ما مجموعه 7424 مركزًا CUDA.

وتبلغ سرعة وحدة معالجة الرسومات (GPU) سرعة تشغيل أساسية تبلغ 1395 ميجاهرتز وذاكرة GDDR6 تبلغ 16 جيجابايت.

كما يجب أن يحتوي RTX 3080 Ti أيضًا على عرض نطاق ترددي يبلغ حوالي 12 جيجابت في الثانية مع ناقل 256 بت ، بالإضافة إلى TDP بين 150 وات و 200 وات.

وعلى الرغم من أن إصدار سطح المكتب من RTX 3080 Ti أفضل بشكل ملحوظ من RTX 3080 ، إلا أن مقارنة RTX 3080 لسطح المكتب مع التنقل RTX 3080 Ti يكشف أن الأول سيظل سائدًا.

وسجل سطح المكتب RTX 3080 132،909 في اختبار Vulkan ، مقارنة بـ RTX 3080 Ti لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع 90،114 فقط.

ومن المهم أن تتذكر أن هذا الجهاز لا يزال غير مطروح وقد تتغير المعايير، غالبًا ما يلعب السائقون دورًا في أداء المكونات قبل إصدارها رسميًا.

ولا يزال تاريخ الإصدار الدقيق لكل من الكمبيوتر المحمول ووحدة معالجة الرسومات غير معروف، ولكن من المحتمل أن نتعلم المزيد خلال CES 2022 فى يناير.