شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن كيفية البحث عن وجود مصدر للمياه على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت وكالة ناسا موقع الهبوط لمستكشف القمر الجديد: مركبة هبوط آلية سيتم إرسالها إلى القطب الجنوبي للقمر في منطقة بالقرب من فوهة شاكلتون، وذلك من خلال إجراء ثلاثة عروض تقنية مختلفة تهدف إلى اختبار القدرات قبل مهمة مأهولة إلى القمر، وسيتم إنشاء مركبة الهبوط Nova-C بواسطة شركة Intuitive Machines.

واختارت وكالة ناسا وفقا لتقرير digital trend التقنى هذه المنطقة من القطب الجنوبى لأنه يُعتقد أنه يمكن أن يكون هناك جليد تحت السطح هناك، مما يجعلها مثالية لاختبار تعدين الجليد، والتجربة الأولى لاستخراج الجليد من الموارد القطبية (PRIME-1) عبارة عن تمرين بالإضافة إلى مطياف الكتلة، والتي ستعمل معًا على حفر ما يصل إلى ثلاثة أقدام فى السطح وإحضار عينات من تربة القمر تسمى الثرى، ثم تقييم ما إذا كان العينات التي يتم استخلاصها تحتوي على أي ماء.

والفكرة هي البحث عن مصدر للمياه على القمر يمكن أن يساعد في الحفاظ على مهمة مأهولة هناك في إطار برنامج Artemis. ولكن هناك اعتبارات عملية لاختيار موقع الهبوط، وليس فقط النظر فى احتمال وجود الجليد، ويحتاج الموقع أيضًا إلى أن يكون في مكان ما يتلقى ما يكفي من ضوء الشمس للحفاظ على مهمة تعمل بالطاقة الشمسية ولديه خط رؤية واضح للأرض من أجل الاتصالات.

وأوضح الدكتور جاكي كوين، مدير مشروع PRIME-1 في كينيدي التابع لناسا: "إن PRIME-1 مرتبط بشكل دائم بمركبة هبوط Nova-C التابعة لشركة Intuitive Machines، وكان العثور على موقع هبوط حيث يمكننا اكتشاف الجليد على بعد ثلاثة أقدام من السطح أمرًا صعبًا مركز الفضاء في فلوريدا.

وفى حين أن هناك الكثير من ضوء الشمس لتشغيل الحمولات، فإن السطح يصبح دافئًا جدًا بحيث لا يمكن الحفاظ على الجليد في متناول مثقاب PRIME-1، وكنا بحاجة إلى العثور على موقع "غولديلوكس" يحصل على ما يكفي من ضوء الشمس لتلبية متطلبات المهمة مع كونه أيضًا مكانًا آمنًا للهبوط باتصالات أرضية جيدة ".

وتم اختيار موقع الهبوط من خلال النظر في بيانات الاستشعار عن بعد للقمر والتي تم استخدامها لإنشاء "خرائط تعدين الجليد"، بالإضافة إلى التدريبات، وستجري Nova-C أيضًا اختبارًا لشبكة اتصالات 4G / LTE من نوكيا وروبوت مستكشف صغير من Intuitive Machines، وسوف يستكشف الروبوت، المسمى Micro-Nova ، فوهة قريبة ويجمع الصور والبيانات العلمية.