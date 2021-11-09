هل انكسرت حماية بلاي ستيشن 5؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

خطا المتسللون خطوات كبيرة نحو إمكانية كسر حماية منصة بلاي ستيشن 5 بعد مرور عام على إطلاقها، وذلك من خلال فتح وضع تصحيح أخطاء المنصة والوصول إلى الأدوات اللازمة لفك تشفير جزء من البرامج الثابتة الخاصة بها.

وادعت مجموعة اختراق PlayStation 3 و PlayStation 4 المسماة Fail0verflow أنها تمكنت من الحصول على مفاتيح المستخدم الجذر للمنصة، مما يسمح لها بفك تشفير البرامج الثابتة لجهاز الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك تمكن آندي نجوين (مهندس أمان في شركة جوجل المعروف باسم theflow0 والذي اخترق PlayStation Vita) من الوصول إلى قائمة إعدادات تصحيح الأخطاء ضمن منصة بلاي ستيشن 5 أيضًا.

وهذه عادة ما تكون مخصصة لمجموعات التطوير حتى تتمكن الشركات من اختبار ألعابها. ولكن ظهورها عبر PS5 قد يشير إلى أن TheFlow0 قد وجد نوعًا من استغلال نواة PS5.

وفي السنوات الأخيرة، جمع نجوين ما يقرب من 20000 دولار من المكافآت من لفت انتباه سوني إلى مشكلات الأمان.

وتعد هاتان الخطوتان جديرتان بالملاحظة نظرًا لمستوى الوصول الذي يمنحانه نظريًا لبرنامج المنصة.

ومن المحتمل أن تسمح البرامج الثابتة التي تم فك تشفيرها للمتسللين بإجراء هندسة عكسية إضافية لبرنامج PS5 وربما تطوير أنواع الاختراق التي سمحت بأشياء مثل تثبيت لينكس أو المحاكيات أو حتى الألعاب المقرصنة عبر منصات سوني السابقة.