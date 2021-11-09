شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبسولة فضاء على متنها 4 رواد تعود إلى الأرض بعد رحلة استغرقت 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت كبسولة الفضاء "سبيس إكس كرو دراجون" إلى الأرض قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عقب رحلة استغرقت ستة أشهر فى محطة الفضاء الدولية، وفقا لما ذكرته قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن المركبة انفصلت عن محطة الفضاء أمس الاثنين، وعلى متنها أربعة رواد وهبطت بواسطة مظلات حيث كان في انتظارهم أسطول من سفن الإنقاذ، مضيفة أن الطاقم يتألف من رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وهما "شين كيمبرو" و"ميجان ماكارثر" ورائد الفضاء الفرنسي "توماس بيسكيت" ورائد الفضاء الياباني "أكيهيكو هوشيد".



يذكر أن شركة سبيس إكس وشركاؤها يكافحون لوضع Crew-3 في المدار، حيث أجلت وكالة ناسا إطلاق المهمة مرة أخرى، حتى العاشر من نوفمبر الساعة 9:03 مساءً بالتوقيت الشرقي، لكنهم قاموا بتغيير موعد الإقلاع بعد أن قرروا إعادة Crew-2 (تأخرت نفسها إلى 8 نوفمبر) أولاً وتجنب "اعتبارات الطقس" التي تؤثر على الإطلاق وكذلك التعافي، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، حيث أشارت سبيس إكس إلى وجود فرصة بنسبة 80 في المائة لطقس مناسب للموعد الجديد.

ويجب أن يرسو الطاقم 3 مع محطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت الشرقي في 11 نوفمبر، وقد تم تحديد الإطلاق في الأصل لعيد الهالوين ولكن تم تأجيله إلى 3 نوفمبر بسبب الطقس، وأجلت وكالة ناسا الإطلاق مرة أخرى، بهدف الإطلاق في أواخر 6 نوفمبر، بعد أن عانى أحد أفراد الطاقم من "مشكلة طبية بسيطة"