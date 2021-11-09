شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احفظ بياناتك من المتسللين بالإنترنت من خلال إخفاء هويتك.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القدرة على الاتصال عبر الإنترنت جانبًا حاسمًا في الحياة اليومية، وبينما يتوسع اعتمادنا على الاتصال بالإنترنت يتوسع كذلك التهديد ضد الخصوصية الشخصية.

ووفقا لتقرير the next web التقنى قال إذا كنت تشعر بالقلق حيال تدخل المتسللين الذين يرغبون في الوصول إلى بياناتك الحساسة؟ ضع راحة البال واستمتع بإخفاء هويتك عبر الإنترنت واستعد للسيطرة على حياتك الرقمية من خلال اللجوء إلى KeepSolid VPN Unlimited لما يصل إلى خمسة أجهزة.

وقال التقرير إنه معترف بها من قبل Laptop Review Pro وPC Mag وSoftware Informer كأفضل خيار لإنشاء شبكة افتراضية خاصة موثوقة وسريعة، يقضي KeepSolid VPN Unlimited على مخاطر ترك بياناتك مكشوفة دون التضحية بالوظائف والسرعة التي تحتاجها.

وباستخدام أكثر من 400 خادم مع أكثر من 80 موقعًا على مستوى العالم - بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهونغ كونغ - يضمن KeepSolid VPN Unlimited أن نشاطك على الإنترنت لن يكون مقيدًا بالقيود الجغرافية.

وتذهب هذه الخدمة إلى أبعد الحدود في مجال الأمن السيبراني، مما يسمح لك بالحفاظ على تركيزك في مكان آخر أثناء العمل بدون حدود السرعة أو النطاق الترددي.

ويتلاعب مستخدمو الكمبيوتر يوميًا بكميات هائلة من البيانات، سواء كانت لأغراض العمل أو المدرسة أو الترفيه، ويمكن أن تتراكم جميعًا بسرعة، في خطة النسخ الاحتياطي Degoo قسط 10TBهى سحابة التخزين القائمة على AI-التى تساعدك على البقاء على المسار الصحيح، مع حماية وتحديد مواقع الملفات.

ومن إعادة اكتشاف الصور المفضلة إلى منع الخسارة الباهظة للبيانات المهمة، هذه الخطة قد تتخطى أى خسائر ومنها قم بتخزين أفضل لحظاتك وإعادة تجربتها ومشاركتها مع التخزين السحابي المتميز لهاتفك المحمول والكمبيوتر اللوحى ومتصفح الويب.

وتعد عمليات النقل عالية السرعة مكافأة أخرى لقاعدة البيانات التى توفر مساحة نسخ احتياطي أكبر من Dropbox وOneDrive و Google Drive مجتمعة، وقم بحمايتها جميعًا باستخدام تشفير AES 256 بت فائق الأمان، وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر لك النسخ المتماثل لخطة النسخ الاحتياطي راحة البال، ويحافظ على تحديث الأمور من خلال الكشف التلقائي عن تغيير الملف.