شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 10 تطبيقات تم تنزيلها حول العالم.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر Sensor Tower مؤخرًا قائمته الشهرية للتطبيقات الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم لشهر أكتوبر، ووفقًا للتقرير ، يتصدر TikTok القائمة الأكثر تنزيلًا في فئة غير الألعاب، كما تمكنت التطبيقات من الحصول على 57 مليون عملية تثبيت على مستوى العالم.

ومن ناحية أخرى، يعد Instagram ثاني أكثر التطبيقات تنزيلًا ، حيث تأتي معظم الأرقام من الهند، وفيما يلي نعرض قائمة أكثر التطبيقات تحميلا حول العالم كما يلى:

- تيك توك TikTok هو تطبيق فيديو قصير، يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية باستخدام مكتبة كبيرة من الموسيقى والحوارات.

- انستجرام Instagram المملوك لـفيس بوك هو تطبيق للتواصل الاجتماعي حيث يمكنك مشاركة الصور والقصص ومقاطع الفيديو. يمكنك أيضًا مشاركة الميمات والرسائل بدون أصدقائك على التطبيق بشكل خاص.

- فيسبوك إنه تطبيق للشبكات الاجتماعية يتيح لك التواصل مع أصدقائك وعائلتك. يمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على المنصة.

- واتس آب WhatsApp هو تطبيق مراسلة فورية شائع يوفر أيضًا ميزات مكالمات الصوت والفيديو، ويوفر التطبيق أيضًا ميزات خصوصية محسنة.

- تليجرام Telegram هو تطبيق مراسلة فورية قائم على السحابة، ويمكنك إرسال الوسائط والملفات دون أي قيود على نوعها وحجمها، ويوفر التطبيق أيضًا أدوات تحرير الفيديو والصور.

- سناب شات يتيح لك التطبيق التفاعل مع الأصدقاء والعائلة بطريقة مضحكة. يمكنك التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام التطبيق ثم مشاركتها على الفور، يمكنك التعبير عن نفسك باستخدام Lenses وفلاتر و Bitmoji والمزيد.

- ماسنجر إنه تطبيق اتصالات الكل في واحد يسمح لك بإرسال نصوص ورسائل صوتية ومرئية غير محدودة. يمكنك أيضًا التواصل مع أصدقائك على Instagram على Messenger. هذا يعني بشكل أساسي أن المستخدمين الذين يستخدمون تطبيق Messenger سيتمكنون من الوصول إلى الآخرين على Instagram دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق جديد والعكس صحيح.

- Meesho Meesho هو تطبيق تسوق عبر الإنترنت يعد بتقديم أقل أسعار الجملة لجميع المنتجات المتاحة على المنصة. يقدم التطبيق أيضًا خصمًا بنسبة 30٪ على الطلب الأول وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل عند كل عملية شراء.

- سبوتيفي إنه تطبيق دفق موسيقى عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الأغاني والألبومات والفنانين المفضلين لديهم. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك ومشاركتها. يمكنك أيضًا الاستماع إلى الأغاني المفضلة لديك على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب و PlayStation و Chromecast والتلفزيون ومكبرات الصوت باستخدام التطبيق.