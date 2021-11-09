شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة نشر الصور والفيديوهات على انستجرام عبر متصفح سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشهر الماضي، أطلقت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة Facebook Instagram تحديثًا يسمح لك بنشر الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من متصفح الويب على سطح المكتب.

وهذه الميزة مفيدة جدًا لمنشئي المحتوى والمؤثرين حيث أصبح من السهل عليهم الآن مشاركة المحتوى الذي تم التقاطه من كاميرا احترافية، قبل التحديث، كان المستخدمون قادرين فقط على التمرير عبر الخلاصة، وإرسال رسائل مباشرة إلى أي مستخدم آخر، ومشاهدة القصص واستخدام خيار البحث على متصفح الويب.

1. انتقل إلى موقع انستجرام على متصفح سطح المكتب الخاص بك.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Instagram الخاص بك عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، يمكنك أيضًا تسجيل الدخول من خلال Facebook.

3. انقر فوق الرمز "+" بجوار رمز الرسالة الخاصّة في الزاوية اليمنى العلوية من الصفحة.

4. بعد النقر على أيقونة "+"، يمكنك إما سحب الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها أو النقر فوق الخيار "تحديد من الكمبيوتر".

5. يمكنك الآن اختيار الملفات التي تريد مشاركتها من نافذة File Explorer والنقر فوق "فتح".

6. لاقتصاص الملفات المحددة أو تكبيرها، يمكنك استخدام الخيارات الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة، بمجرد الانتهاء من حجم الملف ، انقر على "التالي".

7. في الصفحة التالية، يمكنك تطبيق المرشحات على ملفاتك وإجراء تعديلات أخرى مثل السطوع والتباين والتشبع والمزيد.

8. يمكنك إضافة تعليق ونص بديل وموقع في الصفحة التالية، بمجرد أن تكون جاهزًا لمشاركة المحتوى، انقر فوق "مشاركة".