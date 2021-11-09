شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 3 خطوات اعرف أهم نصائح ناسا لمراقبة السماء لشهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا أهم نصائحها لاكتشاف الأشياء الممتعة فى السماء فى الأسابيع المقبلة، وفقا لتقرير digital trend التقنى .

وتشمل المعالم البارزة "انزلاق" القمر فوق الكواكب الثلاثة، وخسوفًا جزئيًا للقمر، وعودة نجوم الشتاء، 1- مناورات القمر أولاً بدءا من 6 إلى 11 نوفمبر الحالى يمكنك مراقبة ظهور القمر وهو ينزلق ببطء شديد متجاوزًا الزهرة، وزحل، والمشترى.

وستكون قادرًا على تحديد القمر والكواكب في خط قطري قريب بعد غروب الشمس من خلال النظر إلى الجنوب إلى الجنوب الغربي، وعلى وجه الخصوص ، إذا خرجت لإلقاء نظرة في 8 نوفمبر، ستجد الهلال الذي يبلغ من العمر أربعة أيام على بعد درجتين تقريبًا من كوكب الزهرة، وقالت ناسا: يجب أن تكون جميلة حقًا ، لذا لا تفوتها .

2- خسوف القمر الجزئى وفى وقت لاحق من الشهر، في 18 و 19 نوفمبر، ستكون قادرًا على اكتشاف خسوف جزئي للقمر - وهي ظاهرة تحدث عندما ينزلق القمر في ظل الأرض.

وسيتمكن الأشخاص فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا من مشاهدة الكسوف - وإذا سمح الطقس بذلك، بالطبع سيكون أيضًا قابلاً للمشاهدة في أجزاء أخرى كثيرة من العالم ، على الرغم من أن معظم أوروبا ستفوت هذه المناسبة.

وسيتمكن الناس على الساحل الشرقى للولايات المتحدة من مراقبة الكسوف الجزئي بعد الساعة 2 صباحًا بقليل، قبل أن يصل إلى الحد الأقصى في الساعة 4 صباحًا، وهذا يعني أنه على الساحل الغربي سيبدأ الكسوف في الساعة 11 مساءً بقليل، مع حدوث الذروة فى الساعة 1 صباحا.

وقالت ناسا: "قد لا يكون الخسوف الجزئى للقمر مذهلاً تمامًا مثل الخسوف الكلى للقمر حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض، لكنه يحدث بشكل متكرر أكثر"، وهذا يعنى فقط المزيد من الفرص لمشاهدة تغييرات طفيفة فى نظامنا الشمسى التى تحدث أحيانًا أمام أعيننا."

3- نجوم الشتاء وأخيرًا، تقول وكالة ناسا إنه إذا نظرت شرقًا في وقت متأخر من الليل خلال هذا الشهر، فيجب أن تكون قادرًا على اكتشاف النجوم العائدة من سماء الشتاء الشمالية، والتي ترتفع متأخرة وتقف عالياً في الجنوب عند الفجر.

وستجد مجموعة نجوم Pleiades التي تقود كوكبة الثور والصياد Orion، يليها ألمع نجم في السماء، Sirius - كلهم ​​يعودون ليبقينا بصحبة ليالي الشتاء الطويلة هنا فى نصف الكرة الشمالى، وقالت وكالة الفضاء، مضيفة أن النجوم ستظهر أيضًا للناس في نصف الكرة الجنوبي في ليالي أقصر مع اقتراب الربيع نحو الصيف، وبينما تحدق فى Pleiades، تأمل للحظة أن العديد من الكويكبات الثمانية التي تزورها في السنوات القادمة مركبة الفضاء Lucy التي أطلقتها ناسا مؤخرًا تقع في ذلك الجزء من السماء.