شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محفز عضلات إلكترونى يحل مشكلة شخيرك بالليل.. اعرف أسعاره واستخداماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تحاول النوم جنبًا إلى جنب مع شخص يشخر أو تتعامل مع هذه المشكلة بنفسك ، فهذه مشكلة تؤثر على عدد أكبر مما قد تتخيله، وفقا لتقرير the next web التقنى .

ونتيجة لذلك، هناك وفرة فى الحلول المتاحة فى مجموعة متنوعة من الأسواق ، كل منها يعد بحل المشكلة ولكن معظمها ينقصه التنفيذ ويتركك محبطًا بشكل متزايد أثناء البحث عن خيارات أخرى.

وقال التقرير، إنه لابد أن تضع جانباً هذا الإحباط من خلال الحصول على دفعة هائلة من محفز العضلات المضاد للشخير أثناء النوم ، والذى يمكن شراؤه الآن مع انخفاض كبير في الأسعار لفترة محدودة، وتقوم صفقة ما قبل الجمعة السوداء بتخفيض التكلفة النهائية لهذا الجهاز المحتمل الذي يغير الحياة إلى 58.61 دولارًا فقط (السعر العادى 119 دولارًا) برمز SAVE15NOV.

وسيقوم بتحسين جودة راحتك طوال الليل باستخدام محفز عضلي إلكتروني سهل الاستخدام يعلق على ذقنك ويوجه عضلاتك، والنتيجة النهائية مفيدة للغاية ولن تزعجك قليلاً.

وعند اكتشاف الشخير، يوجه جهاز التحفيز العضلات حول الحلق لشد مجرى الهواء وفتحه، مما يضمن لك التنفس بسلاسة وهدوء، وهذه أخبار رائعة لأولئك الذين هم فى أمس الحاجة إلى مزيد من النوم لتحقيق أقصى قدر من الأنشطة النهارية، ولأولئك الذين لديهم شركاء يميلون إلى أن يصبحوا صاخبين بشكل متزايد مع مرور الليالي.

ووفقًا لهارفارد هيلث، ما يقرب من 4.4% من الرجال و28% من النساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، يشخرون بشكل منتظم بفضل هذا الجهاز المتقدم، ولم تعد بحاجة لأن تكون بينهم.

وأشار التقرير إلى القيام بتنظيف مجاري الهواء عن طريق منع عضلات الحلق من أن تصبح انسدادًا جسديًا، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن مشاكل الأنف والحرمان من النوم والنظام الغذائي غير الصحي وغير ذلك الكثير، وتضمن الاستجابة الفورية لهذا الجهاز أنه لم يعد يمثل مشكلة، دون مقاطعة نومك.

ومن المتوقع التوقف عن ترك تلك الليالي الطوال تتراكم وحل مشكلة الشخير مرة واحدة وإلى الأبد، مع محفز عضلات Snore Circle Anti-Snoring Sleep Aid مقابل 58.61 دولارًا فقط (بسعر 119 دولارًا) برمز SAVE15NOV.