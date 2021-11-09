شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم الخلاف مع آبل.. نتفليكس سنوفر الألعاب عبر آب ستور على ios.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الشهر، دخلت Netflix رسميًا في ممارسة الألعاب من خلال طرح خدمة ألعاب محمولة لمستخدمي Android ، بينما تقول Netflix إنها تعمل على إصدار iOS للخدمة، ويقول مراسل التكنولوجيا في Bloomberg Mark Gurman إن سياسات متجر تطبيقات Apple ستمنع Netflix من إتاحة الألعاب من تطبيقها، وفقا لتقرير the Verge التقنى .

وتمنع Apple تطبيقات الطرف الثالث من العمل كمركز للألعاب، والتي أصبحت نقطة خلاف مع خدمات الألعاب السحابية مثل Xbox Cloud Gaming و Nvidia GeForce Now و Google Stadia.

ولا يمكن لخدمات الألعاب السحابية التغلب على هذا الأمر إلا من خلال تقديم ألعابهم من خلال تطبيق ويب، تمامًا كما فعل Facebook بالفعل .

وستحتاج APPLE إلى تغيير قواعدها أو منح NETFLIX إعفاء" ووفقًا لأحدث نشرة Power On الإخبارية لـ Gurman، فإن Netflix ستلتف حول قواعد Apple من خلال إتاحة ألعابها عبر App Store، وهذا يعني أن الألعاب لن تكون قابلة للتنزيل أو التشغيل من تطبيق Netflix، وستتمكن فقط من تشغيلها من هناك، وتعمل الخدمة حاليًا بهذه الطريقة على Android، كما سيتم تجميع الألعاب بدقة في علامة تبويب مخصصة على تطبيق Netflix ، ولكن يتم تنزيلها بشكل فردى من متجر Google Play.

وعلى الرغم من أن هذا الإعداد جيد، إلا أنه ليس مثاليًا لخدمة ألعاب الكل فى واحد، ويجب أن يكون المستخدمون قادرين على تنزيل الألعاب وتشغيلها من داخل الخدمة نفسها، ولهذا السبب يتوقع Gurman أن Netflix ستجلب ألعابها في النهاية إلى السحابة مرة أخرى، وسيعمل هذا بشكل جيد لنظام Android ، لكن سياسات Apple تجعل من المستحيل تقريبًا ازدهار الألعاب السحابية، مما يجبر الخدمات على قبول تطبيقات الويب المتواضعة، وإذا قررت Netflix تبني الألعاب السحابية وعندما تقرر ذلك، فمن غير الواضح ما الذي سيحدث للخدمة على iOS.

ويقول جورمان: "ستحتاج Apple إلى تغيير قواعدها أو منح Netflix إعفاء، وهذا يترك النجاح النهائي لخدمة Netflix فى أيدي Apple الشريك منذ فترة طويلة ولكنه أيضًا منافس متزايد."