شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 وiPhone 11 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11 Pro كما يلى:

هاتف iPhone 13: الشاشة:شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة:شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532× 1170بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic .

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 3240 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

iPhone 11 Pro: الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125بيكسل.

المعالج: معالج A13 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 3046 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.