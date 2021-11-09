شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التطبيقان "الأكثر شيوعًا" في العالم من الصين والولايات المتحدة.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت منصة الفيديو القصيرة TikTok باعتبارها التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم في شهر أكتوبر 2021 مع أكثر من 57 مليون عملية تثبيت، وكان أكبر عدد من عمليات التثبيت من Douyin في الصين بنسبة 17%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 11%، وفقًا لتقرير Sensor Tower.

فيما كان Instagram هو ثاني أكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب تثبيتًا في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي مع أكثر من 56 مليون عملية تثبيت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% عن أكتوبر 2020.

وكانت البلدان التي لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت Instagram من الهند بنسبة 39%، تليها البرازيل بنسبة 6%، وقام Facebook و WhatsApp و Telegram بتقريب أفضل خمسة تطبيقات غير ألعاب مثبتة في جميع أنحاء العالم لهذا الشهر.

وفي نفس السياق ففي العام الماضي، قالت الحكومة الهندية إنها تحظر 59 تطبيقًا طورتها الشركات الصينية، بما في ذلك TikTok و PUBG Mobile من ByteDance بسبب مخاوف من أن هذه التطبيقات تشارك في أنشطة تهدد الأمن القومي.