شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توظف مسئول تنفيذى سابق فى "تسلا".. هل تطور سيارة كهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وظفت شركة أبل مسؤول تنفيذي كبير من شركة تسلا، ووفقًا لتقرير نشر في بلومبرج نيوز، عينت الشركة كريستوفر مور الذي كان مديرًا لبرنامج الطيار الآلى في Tesla منذ عام 2019، ويُعتقد على نطاق واسع أن شركة أبل تعمل على سيارة ذاتية القيادة، حيث إن المشروع يحمل الاسم الرمزي Project Titan.

ووفقًا لصفحته على LinkedIn، كان Moore يعمل مع Tesla لمدة 7 سنوات و5 أشهر، وقد انضم إلى Tesla في عام 2014 كمهندس تكامل أول.

واحتل مور عناوين وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام للتعليق بشأن الحالة الحالية للقيادة الذاتية الكاملة (FSD) حيث قال إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" بالغ في الجدول الزمني للقيادة الذاتية الكامل لشركة صناعة السيارات.

وخلال مكالمة جماعية من DMV، قال إن تصريحات "ماسك" بأن القيادة الآلية من المستوى الخامس ستأتي قريبًا "لا تتطابق مع الواقع الهندسي"، ووفقًا لتقرير في driveteslacanada، في مارس، عقدت Tesla اجتماعًا مع Miguel Acosta من فرع المركبات المستقلة في كاليفورنيا DMV لمناقشة توسيع برنامج FSD التجريبي لمزيد من المختبرين.

وخلال ذلك الاجتماع، سُئل مور من منظور هندسي عما إذا كانت تعليقات ماسك بشأن قدرة تسلا على الوصول إلى المستوى الخامس، أو الاستقلالية الكاملة، دقيقة، ويضيف التقرير أنه وفقًا لملاحظات الاجتماع، رد مور بالقول "تغريدة إيلون لا تتطابق مع الواقع الهندسي".

وتأتي أنباء انضمام مور بعد أسابيع من انضمام دوج فيلد، رئيس مشروع سيارة أبل، إلى شركة فورد موتور لقيادة جهود الشركة في مجال التكنولوجيا والأنظمة المدمجة، حيث شغل فيلد منصب نائب الرئيس للمشاريع الخاصة في أبل وكان سابقًا نائب الرئيس الأول للهندسة في Tesla.

وفقًا لتقرير لرويترز العام الماضي، كانت شركة آبل تمضي قدمًا في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وكانت تستهدف عام 2024 لإنتاج سيارة ركاب يمكن أن تشتمل على تقنية بطاريات خاصة بها.