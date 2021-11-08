شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـGrammarly يوفر تحسينات كبيرة على تطبيقات iPhone و iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Grammarly - وهي الخدمة المستند إلى السحابة والذي يتحقق من الإملاء والنحو وعلامات الترقيم والوضوح لاقتراح حلول أفضل لأسلوب الكتابة الخاص بك - على تحديث مهم، والذي يضيف ميزات مهمة إلى تطبيقات iPhone و iPad.

وبصرف النظر عن تحويل التطبيق إلى الإصدار 2.0، قدم مطورو Grammarly محررًا جديدًا تمامًا لأجهزة iPhone و iPad ، والذي يعد بتقديم تعليقات للمستخدمين على المستندات الطويلة، بالإضافة إلى الإحصاءات الشخصية والمعالم لمساعدتهم على التحسين أثناء استخدام التطبيق، والأهم من ذلك، أن المحرر الجديد متوافق مع لوحات مفاتيح الأجهزة أيضًا.

وبعد ذلك، لدينا دعم لملحقات Safari، والتي تتيح للمستخدمين إحضار التطبيق إلى أي تطبيق ويب للجوال، أخيرًا وليس آخرًا، يتيح Grammarly Keyboard، وهو أحد التطبيقات العديدة المضمنة في Grammarly، للمستخدمين الآن الوصول إلى اقتراحات الكتابة الخاصة بالخدمة في أي تطبيق جوال.

وبالطبع، تم تضمين إصلاحات الأخطاء المعتادة وتغييرات تحسين الأداء في التحديث أيضًا، لذلك إذا كنت من مستخدمي Grammarly منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أن تلاحظ بعضًا منها أيضًا، ضع في اعتبارك أن Grammarly يتطلب اشتراكًا شهريًا، ولكنه سيحسن أسلوبك في الكتابة بشكل كبير، بالإضافة إلى إبراز الأخطاء وتقديم اقتراحات لغير الناطقين بها.