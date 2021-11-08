شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ يصيب تويتر بسبب بطء التدوينات والمنصة تعلن انتهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض موقع التدوينات القصيرة تويتر، لعطل مفاجئ خلال الساعات القليلة الماضية، أثر بشكل كبير على عشرات الألاف من الحسابات في جميع أنحاء العالم، ليواجهوا بعض المشاكل التقنية الخاصة بنشر التدوينات وكتابتها.

ووفقاً لموقع Down Detector، فإن موقع تويتر، استقبل أكثر من 3000 شكوى من المستخدمين داخل الولايات المتحدة الامريكية خلال الساعات القليلة الماضية، جاءت غالبيتها في بطيء عملية النشر ومشاهدة الفيديوهات والصور ومشاركتها، كما أبلغ حوالي 1800 مستخدم بريطاني عن مشكلات في حساباتهم الشخصية.

وبحسب المعلومات فإن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، حيث أبلغوا أنهم لا يمكنهم تحديث التغريدات، أو أنه تم طردهم من حساباتهم وإجبارهم على تسجيل الدخول مرة أخرى.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن المنصة عالجت الأزمة في تمام الساعة 1:30 صباحاً بتوقيت المملكة المتحدة، لتنهي سلسلة الازمات التي شهدها الكثير من الحسابات خلال الساعات الأخيرة.