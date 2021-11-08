شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتليجرام يتيح سرعة مشاركة الوسائط وتحسين روابط الدعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق تليجرام للتراسل المشفر تحديث جديد حمل الإصدار رقم v8.2.2 والذى وفر ميزتين جديدتين بما في ذلك تمرير أسرع للوسائط المشتركة وتحسين روابط الدعوة.

ويتضمن ذلك تجربة أفضل عند التمرير عبر الوسائط المشتركة وطلبات الانضمام إلى روابط دعوة المجموعات والقنوات وموضوعات الدردشة العالمية على iOS والمزيد، فعندما يكون لديك الكثير من الوسائط المشتركة في محادثة على Telegram، يمكن أن يكون التمرير خلالها عملية طويلة.

وللمساعدة في تسهيل الأمر، قدمت Telegram شريط تاريخ جديدًا على جانب الصفحة ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام إيماءة القرص للتصغير للصور المصغرة الأصغر، وإلى جانب ذلك، هناك أيضًا عرض تقويم لرؤية الوسائط بسرعة من تاريخ معين.

وعند إنشاء روابط دعوة إضافية للدردشة، يمكن للمسؤولين الآن تمكين إعداد "طلب موافقة المسؤول" لمزيد من التحكم في من يمكنه الانضمام ورؤية الدردشة، ويمكن أيضًا إعادة تسمية روابط الدعوة هذه إلى شيء فريد لتسهيل التعرف عليه.

وهناك بعض تحديثات iOS على وجه التحديد أيضًا، حيث يمكن الآن تطبيق سمات الدردشة عالميًا على التطبيق، لكل منها وضع النهار والليل الخاص به، وخلفية متحركة ملونة وفقاعات رسالة متدرجة.

وعند مشاركة المواقع، سيعرض Telegram أيضًا مربع رسائل صغيرًا به أوقات التسليم، وإذا قمت بكتابة أي رسالة قبل إرسال الوسائط، فستصبح تلقائيًا التسمية التوضيحية لتلك الوسائط، وأخيرًا، كما هو الحال مع كل تحديث، هناك رموز تعبيرية تفاعلية جديدة لها تأثيرات ملء الشاشة عند النقر عليه.