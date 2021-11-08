بلاغات عن عطل مفاجئ بـ «تويتر»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن عدد من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في مناطق مختلفة حول العالم اشتكوا من تعطل خدمات الموقع، وأنهم لا يمكنهم الولوج إلى حساباتهم.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية ذكر أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "تويتر".

ولفت الموقع إلى أن 57% من المستخدمين يواجهون مشاكل على الموقع، بينما يواجه 32% مشاكل على التطبيق، وأفاد 11% من المستخدمين بأنهم يواجهون مشاكل في الدخول إلى حساباتهم.

واشتكى المستخدمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، من أنهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم، أو أنهم لا يستطيعون كتابة تغريدات جديدة.

وأشار الموقع إلى أنه تلقى أكثر من 2700 شكوى بتعطل الخدمة، بينما لم يصدر عن شركة "تويتر" أي بيان رسمي بشأن المشكلة أو السبب الذي أدى إلى العطل.