شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح ميزة مكالمات الصوت والفيديو المشفرة لمستخدمي ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة فيس بوك، ميزة مكالمات الصوت والفيديو المشفرة من طرف إلى طرف على Messenger .

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة في منشور عبر صفحته الرسمية علي الشبكة،"يتم الآن طرح مكالمات الصوت والفيديو المشفرة من طرف إلى طرف على Messenger، ونحن نقدم ميزة التشفير التام بين الأطراف للمحادثات الجماعية ومكالمات الصوت والفيديو الجماعية أيضًا".

وأضاف زوكربيرج، أنا فخور بأننا نستمر في توسيع نطاق التشفير عبر المزيد من الخدمات.