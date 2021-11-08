شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معلومات عليك معرفتها عن ميتافيرس والواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أعقاب إعادة تسمية Facebook باسم Meta، مما يعكس تركيزها على "metaverse"، أعلنت Microsoft الآن أنها ستطلق أيضًا في هذا الفضاء.

اقترحت Meta أن metaverse سيسمح لنا في النهاية بالمشاركة عبر السياقات التعليمية الاجتماعية والعمل، بينما تتطلع Microsoft إلى التركيز بشكل خاص على مجال المكتب الافتراضي في الوقت الحالي وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ولكن ما هو في الواقع المعنى الحقيقي وإلى أي مدى يجب أن نعتقد أن الرؤية المقدمة لنا ستكون حقًا مركزية في حياتنا اليومية؟

شعر "في روايته عن Cyberpunk عام 1992 Snow Crash، حيث يقدم عالمًا افتراضيًا ثلاثي الأبعاد يمكن فيه للناس، ممثلين كأفاتار، التفاعل مع بعضهم البعض ومع وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما هو الحال مع أي رؤية كبيرة لمستقبل غير موجود بعد، حاول العديد من الناس ختم تعريفاتهم الخاصة على metaverse، إذا كانت الفكرة جديدة بالنسبة لك، فقد يساعدك فهم بعض الخصائص التي يمكنك توقعها من metaverse.

1. عالم افتراضي: أهم سمة من سمات metaverse. يمكنك استكشافها باستخدام جهاز كمبيوتر، أو وحدة تحكم في الألعاب، أو هاتف محمول، أو تقنية يمكن ارتداؤها أو أي جهاز آخر، وتجربة الرسومات ثلاثية الأبعاد والصوت على طول الطريق، الفكرة هي أن هذا يجعلك تشعر بأنك أكثر حضوراً في metaverse، ويفترض أن تكون أقل حضوراً في العالم اليومى.

2. الواقع الافتراضي، أنت بحاجة إلى سماعة الواقع الافتراضي لهذا الغرض، الفكرة هنا هي أن تصبح منغمسًا في العالم الافتراضي، بحيث تشعر بحضور أكثر - على الأقل حتى تصطدم بشيء ما زال موجودًا في العالم اليومي.

3. أشخاص آخرون. metaverse اجتماعي، هناك الكثير من الأشخاص الآخرين، يتم تمثيلهم كأفاتار، قد تكون بعض هذه الصور الرمزية عبارة عن روبوتات ووكلاء افتراضيين ومظاهر للذكاء الاصطناعي، يمكنك التسكع مع الآخرين أو حتى القيام بالأشياء معًا، من المحتمل أن يكون الجانب الاجتماعي مركزيًا في metaverse الخاص بـ Facebook نظرًا لتاريخه كشبكة اجتماعية.

يعتقد معجبو Metaverse وبعض الباحثين أن الاتصال قد يكون أكثر طبيعية من مؤتمرات الفيديو لأنه، على سبيل المثال، يمكنك استخدام النظرة لإظهار من تخاطبه (يمكن أن تدير صورتك الرمزية رأسها لتنظر إلى شخص آخر)، يمكن أيضًا أن تمشي صورتك الرمزية وتجلس بجوار الصورة الرمزية لشخص آخر لبدء محادثة.

4. المثابرة، هذا يعني أن العالم الافتراضي متاح متى أردت زيارته، يمكنك تغييره عن طريق إضافة مبانٍ افتراضية جديدة أو كائنات أخرى، والأهم من ذلك أن التغييرات تظل سارية في المرة القادمة التي تزورها.

قد تكون قادرًا على الإقامة وامتلاك القليل منها، ستعتمد metaverse على المحتوى الذي أنشأه المستخدم - إبداعاتك الرقمية وقصصك الشخصية - بنفس الطريقة التي تعتمدها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

5. الاتصال بالعالم الحقيقي، في بعض رؤى metaverse ، تمثل الأشياء الافتراضية في العالم الافتراضي في الواقع أشياء حقيقية في العالم الحقيقي. على سبيل المثال، قد تطير طائرة بدون طيار افتراضية في metaverse لتوجيه طائرة بدون طيار فعلية في العالم الحقيقي، يتحدث الناس عن الواقع والافتراضي على أنهما "توائم رقمية".

ماذا يمكنني أن أفعل في metaverse ، ومتى؟

من المحتمل أن يكون للشركات المختلفة رؤى خاصة بها أو حتى إصدارات محلية من metaverse ، ولكن مثل الإنترنت ستكون جميعها متصلة، بحيث يمكنك الانتقال من واحدة إلى أخرى.

من المحتمل أن تكون بعض الأشياء أكثر جاذبية وعملية على الفور من غيرها. قد تبدو ممارسة الألعاب قفزة معقولة، حيث أن العديد من اللاعبين يستمتعون بالفعل بالألعاب عبر الإنترنت، وبعض الألعاب، إلى حد ما، قد دخلت بالفعل في metaverse.

فكرة أن تكون قادرًا على التواصل الاجتماعي أو الالتقاء بالآخرين، والشعور بأنك موجود معهم حقًا، هي فكرة جذابة أيضًا - لا سيما في عصر الجائحة اليوم.

ليست لدينا فكرة واضحة بشكل خاص عن عروض Meta metaverse حتى الآن. عند الإعلان عن تغيير العلامة التجارية، ذكر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج احتمالات مختلفة، قد تكون قادرًا على الظهور في اجتماع حقيقي كصورة ثلاثية الأبعاد، أو لعب الشطرنج مع شخص ما عبر العالم على رقعة شطرنج افتراضية مثبتة على العالم الحقيقي.

وتتمثل رؤية Facebook للميتافيرس في كونها واجهتنا المستقبلية للإنترنت، ولكن ما إذا كنا سنصل يومًا ما إلى جميع خدمات الإنترنت من خلال عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد وسماعات الواقع الافتراضي ، فلا يزال يتعين علينا رؤيته.

لا تزال سماعات الرأس تبدو وكأنها تقنية متخصصة إلى حد ما على الرغم من محاولات العديد من الشركات الكبيرة طرحها في السوق في السنوات الأخيرة، بما في ذلك Facebook مع شرائها لـ Oculus.

وأظن أن Facebook سيحتاج إلى أن يكون في هذا على المدى الطويل وأن رؤيتهم للميتافيرز لا تزال بعيدة لسنوات عديدة لتصبح حقيقة.

وكانت رؤية ستيفنسون الأصلية للميتافيرس مثيرة للغاية، ولكنها أيضًا مليئة بالإمكانيات لكل من أضرار الإنترنت والعالم الحقيقي، من الإدمان، إلى الإجرام، إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية، ومن المثير للاهتمام، أن ميتافرس ستيفنسون كان مملوكًا في الغالب من قبل الشركات الكبرى، حيث هبطت الحكومات إلى كونها بؤر استيطانية لخلط الورق غير مهمة إلى حد كبير.

نظرًا للتوترات الحالية بين التكنولوجيا الكبيرة والحكومات في جميع أنحاء العالم بشأن الخصوصية وحرية التعبير والأضرار عبر الإنترنت، يجب أن نفكر بجدية في نوع metaverse الذي نريد إنشاءه ومن الذي يمكنه إنشاؤه وامتلاكه وتنظيمه.