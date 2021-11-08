تكنولوجيا: انفينكس تطلق هاتفها الجديد Infinix Hot 11S

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القاهرة - سامية سيد - ـ عالم متكامل من الألعاب مع هاتف انفينكس الجديد Hot 11s ـ أكثر من مجرد هاتف ذكي.. انفينكس تطرح هاتفها الجديد Hot 11s

أعلنت شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الذكية، اليوم عن طرح هاتفها الذكي الجديد كليا HOT 11S ، والذي يتميز بمكونات ممتعة تركز على ممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي، حيث تم تزويد هاتف Infinix HOT 11S الجديد بمجموعة من الشرائح القوية وشاشة كبيرة وانسيابية كما يأتي بسعر تنافسي، مع تميزه بوجود بطارية ذات عمر أطول من منافسيه في السوق حتى يتمكن المستخدم من اللعب طوال اليوم.

من جانبه قال إريك زينج، مدير إنتاج الهاتف الجديد في شركة Infinix :"لقد قمنا بتصميم HOT 11S مع وضع تجربة المستخدم في الاعتبار من خلال منح الهاتف مجموعة شرائح G88 من الدرجة الأولى لمستوى أعلى من الأداء داخل اللعبة بالتوازي مع عرض سلس وانسيابي يدعم تحديث FHD + و 90 هرتز، مع تقنية Super Charge ووحدة كاميرا ممتازة، لذا فإن هاتف HOT 11S يقوم بالفعل بتجميع الطاقة اللازمة ليكون أكثر من مجرد هاتف ذكي في عام 2021. "

وأوضحت الشركة أن هاتف Infinix HOT 11S الجديد يتميز بشكل عام بمجموعة من المميزات وهي:

معالج Helio G88 ثنائي الشريحة.

شاشة 90 هرتز 6.78 بوصة فائقة النعومة.

اتصال من النوع C مع ميزة 18W Super Charge.

كاميرا ثلاثية العدسة بفتحة تصل 50 ميجابكسل F1.6.

مكبرات صوت مزدوجة سينمائية مع DTS.

بطارية 5000 مللي أمبير مع Power Marathon.



أداء مبهر.. رؤية فائقة وبطارية تدوم طويلا: أداء مبهر.. رؤية فائقة وبطارية تدوم طويلا:

وبفضل معالج Helio G88 ثنائي الشريحة القوي، فإن هاتف Infinix HOT 11S الجديد، المزود بشاشة تصل دقتها إلى 1080 * 2460 90 هرتز 6.78 بوصة FHD، حيث يمنح المستخدم منصة مثالية لاستخدام الوسائط عبر الإنترنت ولعب الألعاب المليئة بالإثارة ومشاهدة الأفلام، وبفضل البطارية الضخمة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السريع بقوة 18 وات و Dar-link لتحسين الألعاب، فإن هاتف Infinix HOT 11S الجديد يسعى لتلبية الطلب المتزايد باستمرار للشباب، بفضل خيارات الذاكرة بما في ذلك 4 + 64 GB ، 4 + 128 GB ، 6 + 128 جيجابايت والتي جميعها تعمل على نظام 7.6 Android 11 / XOS.



صور كالمحترفين: صور كالمحترفين:

يأتي هاتف Infinix HOT 11S الجديد كليا مزودا بكاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.6 فائقة الاتساع، مما يسمح لها بالتقاط صور رائعة في معظم ظروف الإضاءة.

كما تلتقط الكاميرا ذات الزاوية العريضة والحادة بدقة 8 ميجابكسل صور سيلفي مثالية، وتعمل ليلاً ونهارًا جنبًا إلى جنب مع الضوء الذي يحسن وضوح الوجه وسطوعه في الظلام، حيث يحتوي هاتف Infinix HOT 11S الجديد على جميع الأدوات لتجربة تصوير هاتف ذكي سلسة وبسيطة ومرضية.

عالم من الأمواج مع تصميم وألوان عصرية:

تم تصميم هاتف Infinix HOT 11S الجديد، بدرجات الألوان العصرية المستوحاة من الأمواج حيث يتوافر الهاتف بأربعة خيارات ألوان مختلفة و أنيقة وحديثة وهي: Polar Black و Purple و Green Wave و Silver Wave.



سعر مذهل مقابل مزايا متعددة للهاتف الجديد من انفينكس: سعر مذهل مقابل مزايا متعددة للهاتف الجديد من انفينكس:

سيكون هاتف Infinix HOT 11S الجديد متاحًا في الأسواق المصرية، بأسعار تنافسية وتحقق مبدأ القيمة مقابل السعر بشكل كبير جدا ، حيث يأتى الهاتف بسعر 2388 للنسخة العادية و2799 جنيه للنسخة المميزة مع مجموعة من الهدايا القيمة.