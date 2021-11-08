شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثا لإصلاح عيب بنظام تشغيل macOS Monterey يؤثر على بعض أجهزة T2 Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع 9to5Mac أن شركة أبل أصلحت مشكلة في البرامج الثابتة لنظام التشغيل macOS Monterey والتى تمنع تشغيل بعض أجهزة Mac المزودة بشرائح أمان T2.

وسيحصل الآن المطورون الجدد الذين يقومون بتثبيت Monterey على البرامج الثابتة المحدثة جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل، فيما توجد شريحة T2 في معظم أجهزة Mac التي تم إصدارها بين 2018 و2020.

ولم تذكر Apple الأنظمة التي من المرجح أن تتأثر، ومع ذلك، قال إن "عددًا صغيرًا جدًا" من المستخدمين واجهوا المشكلة، ولسوء الحظ، لا توجد طريقة سهلة للاسترداد إذا تعطل جهاز Mac الخاص بك نتيجة للتحديث.

وإذا واجهت مشكلة، فسيتعين عليك الاتصال بالدعم الفني لشركة أبل، وليس من الواضح ما إذا كان سيتعين عليك إرسال جهاز Mac الخاص بك للخدمة، ولكن من الآمن افتراض أن هذا قد يفسد تجربتك في Monterey، وبقدر ما قد تكون أخطاء تشغيل نظام التشغيل شائعة، فإنها نادرًا ما تكون خطيرة.