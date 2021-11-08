شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يواجه مشاكل بسبب اسمه الجديد "Meta".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحول مثير للأحداث، ستقدم شركة تكنولوجية مقرها شيكاغو تدعى Meta Company دعوي قضائية ضد فيس بوك، زاعمة أن الشبكة الاجتماعية سرقت اسمها و"مصدر رزقها" بعد أن أعادت تسمية اسمها إلى Meta.

وفي بيان، زعم مؤسس شركة Meta والذى يعرف بـ Nate Skulic أنه عندما فشل فيس بوك في شرائها، كان يهدف إلى "دفن" الشركة بقوة وسائل الإعلام، وفي 28 أكتوبر، قررت "فيسبوك" تسمية نفسها ميتا، حسبما زعم سكوليتش في خطاب عام.

وأضاف سكوليتش: "لم يتمكنوا من شرائنا، لذا حاولوا دفننا بقوة وسائل الإعلام، لا ينبغي أن نتفاجأ بهذه الإجراءات - من شركة تقول باستمرار شيئًا وتفعل شيئًا آخر".

وقررت شركة Meta رفع الإجراءات القانونية اللازمة ضد فيس بوك، وقال سكوليتش "يمكن اعتبار هذه الرسالة بمثابة وقف علني وكف"، لكن فيس بوك لم يرد بعد على هذه المزاعم.

وفي مواجهة تدقيق مكثف بشأن خصوصية بيانات المستخدمين، أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج الشهر الماضي أن شركته سيكون لها اسم جديد، ميتا، وكما كان متوقعًا إلى حد ما، قلل زوكربيرج من أهمية إعادة التسمية هذه، وهي الأولى خلال 17 عامًا من وجود فيس بوك، وهي تحويل وابل من العلاقات العامة السيئة.

وأضاف أن اسم "فيسبوك" لا يشمل كل ما تفعله الشركة الآن، ولا يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمنتج واحد، "لكن مع مرور الوقت، آمل أن يُنظر إلينا على أننا شركة ميتافيرس".

وقال سكوليتش إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان محامو فيسبوك يطاردوننا "لبيع اسمنا لهم"، وأشار "لقد رفضنا عرضهم على أسس متعددة، العرض المنخفض لن يغطي تكاليف تغيير اسمنا، وأصررنا على معرفة العميل والنية، وهو ما لم يرغبوا في الكشف عنه".

وشارك ما لا يقل عن شركتي محاماة: واحدة في الولايات المتحدة طلبت علامتها التجارية ونطاقاتها، والأخرى في أوروبا تتواصل بقوة في محاولة "حملنا على بيع تسجيلات نطاقاتها"، على حد زعمه.

وتم تقديم علامة تجارية مباشرة لشركة Meta Company في عام 2016 تسرد أن المالك المسجل في شيكاغو، إلينوي، ومع ذلك، هناك علامة تجارية لعام 2015 مُدرجة لـ Meta مع المالك المُدرج كمبادرة Chan Zuckerberg.

ويقال إن شركة أخرى مقرها الولايات المتحدة تسمى Meta PC تبيع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج، طلبت 20 مليون دولار من Meta المملوكة لشركة Zuckerberg لسحب طلب التسجيل الخاص بها وتحرير اسم "Meta".

حتى أن مؤسسي شركة التكنولوجيا الناشئة، جو دارجر وزاك شوت، نشروا مقطع فيديو على Twitter، يكشفون مازحين عن تغيير الاسم من Meta PC إلى فيس بوك.