شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أمازون تسعى لنشر 4500 قمر صناعى إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول شركة أمازون الحصول على موافقة من منظمي الاتصالات في الولايات المتحدة لنشر أكثر من 4500 قمر صناعي إضافي كجزء من جهود الشركة لتقديم إنترنت عريض النطاق إلى مناطق في جميع أنحاء العالم تفتقر إلى الخدمة العالية السرعة.

فيما كانت شركة أمازون قد قالت في وقت سابق أنها تخطط لإنفاق 10مليارات دولار لبناء 3236 من هذه الأقمار الصناعية من خلال مبادرة مشروع كويبر Project Kuiper، فيما طلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على نشر ما مجموعه 7774 قمرًا صناعيًا للمشروع.

كما طلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على إطلاق وتشغيل قمرين صناعيين نموذجيين بحلول نهاية عام 2022، وقالت أمازون في الإيداع إن الأقمار الصناعية تخدم المنازل والمستشفيات والشركات والوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المناطق الجغرافية حيث لا يزال النطاق العريض الموثوق به غير موجود.

وقال بيان الشركة: بالرغم من تحسن الاتصال على أساس عالمى، ولكن 51 % من سكان العالم و 44% من سكان البلدان النامية متصلون بالإنترنت.