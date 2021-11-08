مايكروسوفت ستُنهي تحديثات OneDrive لويندوز7 و 8 في مارس

تقول مايكروسوفت أن تحديثات OneDrive لن تكون متوفرة على أنظمة التشغيل ويندوز 7 أو 8 أو 8.1 ومستخدمي وان درايف لن يتمكنوا من مزامنة المحتوى الخاص بهم مع السحابة بدءًا من 1 مارس 2022 ، وفقًا لمدونة على منتدى مجتمع التكنولوجيا الخاص بها. لن يتلقى OneDrive تحديثات بعد الآن إذا كان يعمل على نظام Windows 10 أو Windows 11.

ممكن الوصول إلى الملفات من تطبيق OneDrive أياً كان إصدار ويندوز الذي تستخدمه

ستستطيع الوصول الي كل ملفاتك من تطبيق OneDrive ولكن لن يتم تحميلها تلقائيًا على السحابة بعد الآن. لتجنب أي مشاكل مع OneDrive ، توصي مايكروسوفت بالترقية إلى إصدار أحدث من Windows قبل مارس من العام المقبل. بالنسبة للأنظمة التي لا تستطيع تشغيل Windows 10 أو Windows 11 ، تقول Microsoft أنه لا يزال بإمكان المستخدمين نسخ ملفاتهم احتياطيًا عن طريق تحميلها إلى تطبيق الويب OneDrive.

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ايقاف تحديثات OneDrive لويندوز 7 و 8

بالإضافة إلى إيقاف تحديثات OneDrive والقدرة على المزامنة ، سيفقد OneDrive في أنظمة التشغيل Windows 7 و 8 و 8.1 الدعم في الأول من يناير. وفقًا لمايكروسوفت ، فإن سبب التغيير هو “تركيز الموارد على التقنيات وأنظمة التشغيل الجديدة ، وتزويد المستخدمين بأحدث التجارب وأكثرها أمانًا”.

انتهت دورة حياة Windows 8 في عام 2016 حيث أوقفت Microsoft الدعم الأساسي لنظام التشغيل Windows 8.1 في 2018 و Windows 7 في 2020. والآن بعد أن تخطط Microsoft لإنهاء دعم Windows 10 في عام 2025 ، فقد حان الوقت لبدء التحضير لنظام Windows 11.