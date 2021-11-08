شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرقة عملات مشفرة بقيمة 55 مليون دولار فى عملية اختراق لمنصة تمويل لامركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت منصة بروتوكول التمويل اللامركزى "Crypto bZx" للاختراق للمرة الثانية خلال أيام بعدما نجح أحد المخترقين في سرقة الملايين من عملات مشفرة مختلفة بعد أن وقع أحد مطوريها في عملية هجوم تصيد احتيالى، ونشرت الشركة عبر حسابها على تويتر، تغريدة توضح أن ما يقرب من 25% من الخسائر، هى خسائر شخصية من محفظة الفريق الذي تم اختراقه.

كما نشرت تفاصيل حسابات المخترقين، والتي ضمت أغلبها عملة إيثريوم بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار، وأشارت إلى أن الخرق أثر على المقرضين الذين لديهم أموال على منصتي Polygon و Binance Smart Chain، وذلك وفقا لما نقلته "سبوتنيك" الروسية

وتلقت الشركة، في حوالي الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم الجمعة، سلسلة من الإخطارات حول نشاط مشبوه، بما في ذلك المحفظة التي أُبلغ عنها، وتتبعت الشركة محفظة المخترقين، ونشرت قائمة بالأرصدة، إلى جانب بعض المعاملات، على مدونتها، وقدرت شركة SlowMist، وهي شركة أمنية خارجية، إجمالي الخسارة بـ55 مليون دولار.

جدير بالذكر أنه، نما حجم تداول إيثريوم ، ثاني أكبر عملة مشفرة، بشكل أسرع من عملة بيتكوين في النصف الأول من العام، وفقاً لتقرير صادر عن كوينبيس جلوبال Coinbase Global، أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة والذى نشره موقع العربية نت .

وبالنظر إلى البيانات من 20 بورصة رئيسية في جميع أنحاء العالم، وجدت كوينبيس أن حجم تداول بيتكوين لهذه الفترة بلغ 2.1 تريليون دولار، بزيادة 489% من 356 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرج".

وفي نفس الفترة، بلغ إجمالي حجم تداول إيثريوم 1.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1461% من 92 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، وكانت هذه أول فترة زمنية متواصلة على الإطلاق تتجاوز فيها وتيرة تداول إيثريوم سرعة نمو بيتكوين، وفقاً لـ "كوينبيس".