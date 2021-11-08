شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: سننهى تحديثات OneDrive لنظامى التشغيل ويندوز 7 و 8 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول Microsoft إن مستخدمي OneDrive على أنظمة التشغيل Windows 7 أو 8 أو 8.1 لن يتمكنوا من مزامنة المحتوى الخاص بهم مع السحابة بدءًا من 1 مارس 2022، وفقًا لمدونة على منتدى مجتمع التكنولوجيا الخاص بها، وفقا لتقرير the Verge التقنى.

ولن يتلقى OneDrive تحديثات بعد الآن إذا كان يعمل على نظام لم يتم تثبيت Windows 10 أو Windows 11 عليه، وسيظل الوصول إلى الملفات متاحًا من تطبيق OneDrive بغض النظر عن إصدار Windows الذي تستخدمه، ولن يتم تحميلها تلقائيًا على السحابة بعد الآن.

ولتجنب أى مشاكل مع OneDrive، توصي Microsoft بالترقية إلى إصدار أحدث من Windows قبل مارس من العام المقبل، وبالنسبة للأنظمة غير القادرة على تشغيل Windows 10 أو Windows 11، تقول Microsoft أنه لا يزال بإمكان المستخدمين نسخ ملفاتهم احتياطيًا عن طريق تحميلها إلى تطبيق الويب OneDrive.

وبالإضافة إلى إيقاف التحديثات والقدرة على المزامنة، سيفقد OneDrive في أنظمة التشغيل Windows 7 و8 و 8.1 الدعم في الأول من يناير، ووفقًا لمايكروسوفت فإن سبب التغيير هو "تركيز الموارد على التقنيات وأنظمة التشغيل الجديدة، وتزويد المستخدمين بأحدث التجارب وأكثرها أمانًا".

وانتهت دورة حياة Windows 8 في عام 2016 ، حيث أوقفت Microsoft الدعم الأساسي لنظام التشغيل Windows 8.1 في 2018 و Windows 7 في عام 2020، والآن بعد أن تخطط Microsoft لإنهاء دعمها لنظام التشغيل Windows 10 فى عام 2025، فقد حان الوقت لبدء التحضير لترقية Windows 11.