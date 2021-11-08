شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يغير اسمه على تويتر ويختار Lorde Edge.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة غريبة، لجأ المليادرير الأمريكى إيلون ماسك، إلى تغيير اسمه على موقع تويتر، إلى Lorde Edge، واختار مؤسس شركتى تسلا وسبيس إكس، Tröllheim "كمحل لإقامته".

وكشف موقع RT، أن السبب وراء التصرف لا يزال مجهولا، ولم يكشف ماسك نفسه عن سبب هذه الخطوة.

يأتى هذا فيما انتهى التصويت على الاستفتاء الذي طرحه الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، على متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، وكانت النتيجة النهائية بنسبة 57.9% يطلب منع بيع حصته، أما 42.1% رفضوا الفكرة كلياً، وذلك بإجمالي حوالي 3 مليون و 519 ألف صوت.