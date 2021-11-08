شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشهد القرصنة للمنزل الذكى فى Scream يثير الجدل..خبير: يمكن حدوثه فى الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مشهد القرصنة للمنزل الذكى فى فيلم Scream الكثير من الجدل، بسبب اخترق حساب المنزل الذكي للضحية التحكم في جميع الأجهزة في المنزل، حيث تضمن مشهد فتح جميع الأقفال الذكية في المنزل، وعند إغلاقها من خلال الهاتف الذكى، تم فتحها مرة أخرى ما يشير ضمنيا إلى وجود عملية اختراق قد حدثت وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وشرح كاتب التقرير تجربته الشخصية باعتباره شخصًا لا يحمل مفاتيح منزله بسبب الأقفال الذكية، بأنه شعر ببعض التوتر. لذلك قرر أن يتحدث إلى شخص ما حول هذا الموضوع وتواصل مع John Shier، كبير مستشاري الأمن في Sophos للحديث عن ذلك.

وأوضح جون قائلا:"نعم هذا ممكن، النبأ السار هو أنه من الصعب القيام بذلك والخبر الأفضل هو أن فرص حدوث ذلك لك ضئيلة للغاية ما لم يكن لديك بالطبع شخصًا يريد حقًا إلحاق الأذى بك، لكن الحقيقة الصادقة هي أن هناك فرصة جيدة لوجود ما يكفي من بياناتك مما قد يجعل شيئًا كهذا ممكنًا".

تابع: "هناك شيئان يتحدان لجعل ذلك ممكنًا الهندسة الاجتماعية وانتهاكات البيانات، بشكل منفصل، يمكن لأي منهما الحصول على معلومات كافية للمهاجم لاختراق منزلك الذكي".

وقال: "إذا قبلت فكرة الفيلم بوجود الكثير من التخطيط والترصد هناك، فسيصبح هذا أسهل كثيرًا، وهذا يعني أنه أكثر منطقية، الحقيقة هي أن انتهاكات البيانات تحدث بشكل متكرر وغالبًا ما يعيد الأشخاص استخدام عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور لخدمات متعددة، قد تكون كلمة مرورك التي تم كشفها من شركة معينة هي نفس اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تستخدمهما لأقفالك الذكية، حتى إذا كانت كلمة المرور مختلفة، فإن عنوان البريد الإلكتروني هو جزء أساسي من المعلومات نحو طرق أخرى لاختراق طريقك.

قبل أن تسأل لا نحن لا نحول هذا إلى برنامج تعليمي "اخترق طريقك إلى منازل أصدقائك وعائلتك"، لكن يكفي أن نقول إن أي معلومات عنك تم الكشف عنها من خلال إحدى خروقات البيانات هذه تجعل مرتكب الخطأ المحتمل أقرب قليلاً إلى الوصول إلى حساباتك في النهاية، يمكن أن يحدث ذلك من خلال الهندسة الاجتماعية أو باستخدام البيانات التي تم الكشف عنها في الانتهاكات، أي منهما ليس تافها، وأوضح شيير قائلاً: "أعتقد أنه عندما نتحدث عن أمان إنترنت الأشياء بشكل عام، فمن المحتمل أن تكون هذه بعضًا من أكبر المخاطر عندما يتعلق الأمر بخروج الأجهزة عن سيطرتك".