ريلمي تطلق ساعتها الذكية Watch T1 الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلنت شركة ريلمي، عن إطلاق ساعتها الذكية Watch T1 الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء وفقا لمعيار 5 ATM.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية الجديدة تشتمل على شاشة AMOLED قياس 1.3 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 416 x 416 بيكسل ومحمية ضد الخدوش بواسطة طبقة من زجاج Gorilla Glass.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الذكية الجديدة من خلال تجهيزها بذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت، والتي تتيح إمكانية تشغيل الموسيقى المخزنة عليها عن طريق تقنية البلوتوث.

وبفضل تجهيز الساعة الذكية الجديدة بوحدة GPS فإنه يمكن ارتداؤها أثناء التمارين الرياضية دون الحاجة إلى اصطحاب هاتف ذكي لتشغيل الموسيقى أو تسجيل المسافات المقطوعة.

وتدعم وحدة GPS أنظمة تحديد المواقع الأخرى مثل Glonass وGlonass.

وتوفر الساعة الذكية ريلمي Watch T1 الجديدة العديد من الوظائف المتطورة مثل قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

وتسجيل معدل نبضات القلب بشكل دائم، وإظهار الإشعارات والتحكم في الكاميرات.

كما يمكن الرد على المكالمات الهاتفية بواسطة الساعة الذكية عن طريق تقنية البلوتوث.

وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى أسبوع واحد ويمكن شحنها بنسبة 90% في غضون 35 دقيقة فقط.