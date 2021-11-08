شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب بطول برج إيفل يقترب من الأرض ديسمبر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد نشره موقع "dailyrecord" عن أن هناك كويكب بطول برج إيفل يقترب من الأرض في ديسمبر المقبل، ويُصنف الكويكب المسمى 4660 نيريوس، الذي يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا، على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطرًا".

يتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، أنه الكويكب سيقترب من الأرض في 11 ديسمبر المقبل، وقد يكون تأثير الكويكب مدمرًا، لكن لحسن الحظ لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، وسيطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.

ويبلغ طول نيريوس 330 مترًا، ما يجعله أكبر من 90% من الكويكبات، لكنه صغير جدًا مقارنة بالكويكبات الكبيرة، وفقًا لمراجع الفضاء.

وعلي جانب آخر، يشار إلى أن معظم بعثات الفضاء لا تنوى تحطيم مركبتهم الفضائية، لكن هذا ما تفكر فيه ناسا في مهمتها القادمة لاختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART)، وعندما تصطدم بمركبة فضائية فى كويكب لمعرفة ما إذا كانت هذه طريقة قابلة للتطبيق لحماية الأرض من اصطدامات الكويكبات التى يحتمل أن تكون خطرة، وفقا لتقرير digital trend.

وتستعد الوكالة لإطلاق المهمة فى وقت لاحق من هذا الشهر، فى حين أن الغالبية العظمى من الكويكبات التى نلاحظها تتخطى الأرض بشكل غير ضار، يُطلق على عدد صغير منها اسم "الأجسام الخطرة المحتملة" والتى يمكن أن تؤثر على الكوكب.

ومع التطورات فى التكنولوجيا، أصبحنا أفضل في اكتشاف هذه التهديدات المحتملة، ولكن ماذا سنفعل إذا اكتشفنا قطعة من الصخور متجهة إلى كوكبنا؟ مشروع DART هو اختبار لمفهوم دفاع كوكبى يتضمن اصطدام مركبة بكويكب.