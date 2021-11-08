شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه يستعد لمغادرة المحطة الدولية: شعور حلو ومر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، أنه يمر بشعور حلو ومر فى نفس الوقت، لمغادرة محطة الفضاء الدولية التى وصفها بأنها مكان سحرى فى السماء يمنح قوى خارقة مثل رؤية الكرة الأرضية من الأعلى.

وقال توماس بيسكيه، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "شعور حلو ومر للمغادرة محطة الفضاء الدولية، مكان سحري في السماء يمنح قوى خارقة مثل العوم ورؤية لمحة للكرة الأرضية، شكرًا للأشخاص الذين قاموا ببنائها لصالح الجميع، إنه يعطيني الأمل في أن يتمكن البشر من تحقيق أي شيء، بنوايا حسنة، عندما نريد ذلك".



توماس بيسكيه

وخلال رحلة العودة من الفضاء المقرر لها نهاية هذا الأسبوع، سيكون على رواد الفضاء ارتداء الحفاضات طيلة 20 ساعة بسبب تعطل المرحاض فى كبسولتهم الفضائية.

وكانت رائدة الفضاء فى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ميجان ماك آرثر، وصفت الوضع بأنه "دون المستوى الأمثل" لكن يمكن التحكم فيه وقالت آرثر: "رحلة الفضاء مليئة بالكثير من التحديات الصغيرة هذه مجرد واحدة أخرى سنواجهها ونعتنى بها فى مهمتنا لذلك نحن لسنا قلقين للغاية بشأنها".

وقال رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيت، "كان علينا التعامل مع تسرب المرحاض فى كبسولة "سبيس إكس"، ولوحظت المشكلة لأول مرة خلال الرحلة الخاصة للمركبة فى سبتمبر عندما سرب أحد الأنابيب الفضلات تحت ألواح الأرضية.

فيما اعتبرت "سبيس إكس" أن المرحاض الموجود فى المدار غير صالح للاستخدام وقرر المهندسون أن الكبسولة لم تتعرض لضرر هيكلى بسبب الفضلات كما أنها تعتبر آمنة للعودة.