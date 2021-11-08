شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعد لإطلاق مركبة Crew-3 فى 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال شركة سبيس إكس وشركاؤها يكافحون لوضع Crew-3 في المدار، حيث أجلت وكالة ناسا إطلاق المهمة مرة أخرى، حتى العاشر من نوفمبر الساعة 9:03 مساءً بالتوقيت الشرقي، لكنهم قاموا بتغيير موعد الإقلاع بعد أن قرروا إعادة Crew-2 (تأخرت نفسها إلى 8 نوفمبر) أولاً وتجنب "اعتبارات الطقس" التي تؤثر على الإطلاق وكذلك التعافي، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، حيث أشارت سبيس إكس إلى وجود فرصة بنسبة 80 في المائة لطقس مناسب للموعد الجديد.

ويجب أن يرسو الطاقم 3 مع محطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت الشرقي في 11 نوفمبر، وقد تم تحديد الإطلاق في الأصل لعيد الهالوين ولكن تم تأجيله إلى 3 نوفمبر بسبب الطقس، وأجلت وكالة ناسا الإطلاق مرة أخرى، بهدف الإطلاق في أواخر 6 نوفمبر، بعد أن عانى أحد أفراد الطاقم من "مشكلة طبية بسيطة".

ويعد التأخير شائع في رحلات الفضاء، بما في ذلك رحلات Crew Dragon ، لكن مهمة Crew-3 عانت من الأزمات أكثر مما قد تتوقعه نظرًا لأسابيع من النكسات، وبينما من الواضح أن سبيس إكس وحلفائها من الوكالات ليس لديهم الكثير من الخيارات في هذا الشأن، فإن هذا ليس ما يريدون تحمله وهم يحاولون جعل الرحلات الفضائية التي يديرها القطاع الخاص أكثر روتينية.